BSI. Prospettive economiche e finanziarie
Seconda edizione delle giornate di analisi organizzate dalla Società di Gestione 739, del gruppo BSI. Alla conferenza presenti autorevoli esperti internazionali. Giovedì 9 ottobre – Palazzo dei Congressi/Kursaal di San Marino
La società di gestione 739, del gruppo Banca Sammarinese di Investimento, dedicherà una giornata di riflessione insieme ai più autorevoli esperti del settore, sul tema “PROSPETTIVE ECONOMICHE E FINANZIARIE. Giovedì 9 Ottobre prossimo, al Centro Congressi Kursaal si affronteranno le tendenze del mercato finanziario, gli effetti prodotti a livello globale delle nuove politiche commerciali, l’andamento dell’inflazione e le strategie generali delle Banche Centrali e dei singoli Stati per fronteggiare la crescita del debito pubblico e favorire la ripresa economica. Sarà l’occasione per proseguire nel solco già tracciato dalla precedente conferenza, voluta proprio nell’intento di offrire preziose analisi economiche, utili non solo per le istituzioni e le imprese, ma anche per i singoli investitori. Anche questa seconda edizione potrà contare sulla prestigiosa collaborazione degli esperti di Morgan Stanley, tra le più importanti banche di investimento a livello internazionale. Fra i relatori saranno infatti presenti Chiara Zangarelli, Senior Economist di Morgan Stanley e Giulia Miotto, Analista del settore bancario e fintech europeo di Morgan Stanley.
c.s. BSI
[Banner_Google_ADS]