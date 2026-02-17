Bsm replica ai bulgari: "L’operatività della Banca è molto distante dalle insinuazioni personalistiche offerte"

Banca di San Marino è costretta, proprio malgrado, ad intervenire pubblicamente a seguito del comunicato a firma della cessata “San Marino Group s.r.l.” (o di chi per essa), propalato nella giornata di ieri sulla stampa, per ripristinare verità e correttezza nell’informazione. Banca di San Marino ribadisce, ancora una volta, che nella vicenda riguardante la proposta di acquisizione, rivolta all'Ente Cassa di Faetano, del pacchetto di maggioranza della Banca, ha agito nei limiti stringenti imposti dalla legge e dai regolamenti bancari, comunicando sempre in maniera formale con le parti interessate, senza nessuna sbavatura o “richieste esplicite” di alcun genere. L’operatività della Banca è molto distante dalle insinuazioni personalistiche offerte dalla società cessata, che si respingono con decisione. Banca di San Marino rivolgerà le istanze di tutela della propria reputazione alle competenti Autorità, non essendo ulteriormente tollerabile la delegittimazione dell’operato dell’Istituto.

C.s. - Banca di San Marino







