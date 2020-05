CONTO SOLIDARIETÀ Bsm: vicini ai 100mila euro di donazioni in favore della Protezione Civile

Continua la raccolta fondi della Banca di San Marino a favore della Protezione Civile per far fronte all’emergenza Covid 19. E si avvicina il traguardo dei 100mila euro con il Conto Solidarietà. Il Direttore Luca Lorenzi ringrazia “quanti si sono mobilitati per sostenere la raccolta, con l'invito “a non abbassare la guardia, nonostante il calo dei contagi, per poter garantire alla Protezione Civile, agli operatori e ai sanitari di proseguire in sicurezza il proprio lavoro, salvaguardando la sicurezza di tutti”.



