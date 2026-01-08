Buon consenso di pubblico per il primo appuntamento con “Le domeniche nel castello” 2026

Ha avuto inizio con un buon consenso di pubblico la manifestazione proposta dalla Biblioteca Popolare di Serravalle “LE DOMENICHE NEL CASTELLO” 21^ Edizione.

Domenica 4 Gennaio la bellissima opera “DON PASQUALE” di Gaetano Donizetti ha visto la Sala Polivalente di Serravalle ospitare, nonostante il picco dell’influenza, tante persone attente e appassionate. I cantanti, accompagnati al pianoforte dal M° pianista accompagnatore Donatella Dorsi, hanno deliziato il pubblico con arie scelte dell’opera rappresentata e con applauditi bis.

Domenica 11 Gennaio prossimo, sempre alle ore 15,30, sempre all’AUDITORIUM LITTLE TONY di Serravalle sarà la volta di “LA VEDOVA ALLEGRA di F. Lehar. Le melodie più belle dell’operetta potranno essere ascoltate come sempre dal vivo con la presenza di affermati cantanti.

E’ la prima volta, nell’arco di più di venti anni di Edizioni della manifestazione, che viene proposto l’ascolto di una OPERETTA, forse la più famosa e bella delle operette, con lo scopo di sperimentare questa nuova soluzione anche in prospettiva di avvicinare un pubblico più giovane al “Bel Canto” con una musica più “leggera” e meno impegnativa all’ascolto.

L’iniziativa può contare anche quest’anno sul Patrocinio della Segreteria di Stato per l’Istruzione e Cultura e della Giunta del Castello di Serravalle.

La formula ideata dall’amico Luciano Muccioli (con il supporto tecnico della Banda di Serravalle), coadiuvato dal musicista Marco Mino e dall’amico Maurizio Boffa, ha incontrato – con la sua semplicità e originalità – il favore di tanti appassionati e di numerosi giovani che si avvicinano per la prima volta senza timore al melodramma italiano famoso nel mondo.

Grande importanza per la continuità dell’iniziativa è l’aiuto di amici sponsor che ci seguono da anni – L’Edicola, Libreria Tabaccheria Smoke di Dogana, Comifer s.r.l., Zonzini Silvano s.r.l. Fior di Verbena e Agriturismo Podere Lesignano con un nuovo graditissimo ingresso da questa edizione di Energreen – L’eccellenza del fotovoltaico a San Marino - che hanno dimostrato sensibilità e fiducia nei confronti della nostra iniziativa musicale. A loro va il sincero grazie della Biblioteca Popolare di Serravalle.

La cittadinanza è calorosamente invitata. Si chiede la massima puntualità.

Comunicato stampa

Le domeniche nel castello













