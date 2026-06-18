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BUONENOVE 2026: arte e territorio, un binomio che valorizza San Marino

18 giu 2026
BUONENOVE 2026: arte e territorio, un binomio che valorizza San Marino

La Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente esprime grande soddisfazione per BUONENOVE 2026, un progetto che attraverso l’arte contemporanea e la street art contribuisce a valorizzare il territorio sammarinese, promuovendone l’identità, la bellezza e la conoscenza.
L’iniziativa, ideata e curata da Davide Pagliardini, coinvolge tutti i nove Castelli della Repubblica e continua a rappresentare un esempio concreto di come cultura, creatività e spazio pubblico possano dialogare tra loro, generando nuove opportunità di promozione territoriale e turistica.
Le opere che verranno realizzate dagli artisti nei diversi Castelli arricchiranno il patrimonio artistico diffuso della Repubblica, trasformando il territorio in un percorso culturale permanente capace di coinvolgere cittadini, visitatori e nuove generazioni.
Valorizzare il territorio significa anche investire nella cultura e nella capacità dei luoghi di raccontarsi attraverso forme innovative di espressione artistica. BUONENOVE dimostra come l’arte possa diventare uno strumento di rigenerazione, attrattività e partecipazione, contribuendo a far conoscere i nostri Castelli e le loro peculiarità
La Segreteria di Stato desidera ringraziare Davide Pagliardini, gli artisti coinvolti, le Giunte di Castello, gli Istituti Culturali, le altre Segreterie di Stato partner e tutte le realtà pubbliche e private che stanno contribuendo alla realizzazione del progetto.

Comunicato stampa
Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente





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