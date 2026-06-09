BUONENOVE 2026: arte, territorio e identità nei nove Castelli della Repubblica di San Marino

La Repubblica di San Marino si prepara ad accogliere la seconda edizione di BUONENOVE 2026, l'iniziativa che attraverso l'arte contemporanea valorizza il territorio e rafforza il legame tra arte, comunità e promozione turistica, il progetto è ideato e curato da Davide Pagliardini. Dopo il significativo riscontro ottenuto nel 2025, il progetto torna con un nuovo percorso artistico diffuso che interesserà i nove Castelli della Repubblica, coinvolgendo artisti di rilievo nazionale e internazionale al lavoro per realizzare opere permanenti capaci di dialogare con il contesto urbano e con l'identità dei luoghi che le ospitano. In programma una serie di live painting distribuite sull'intero territorio: 15-19 Giugno: Pixa a Fiorentino e Enko4 a San Marino Città. 22-26 Giugno: Nic Alessandrini a Borgo Maggiore e Zamoc a Faetano. 29 Giugno - 3 Luglio: Luogo Comune a Domagnano e Tellas a Serravalle. 6-10 Luglio: Truly Design a Chiesanuova e Darkam a Acquaviva. 13-17 Luglio: Davide Pagliardini a Montegiardino. Dal 27 Giugno al 3 Settembre presso la Prima Torre grazie alla collaborazione con gli Istituti Culturali, saranno esposti i lavori degli artisti e il percorso fotografico dell'edizione 2025. BUONENOVE rappresenta un modello innovativo di valorizzazione territoriale che amplia l'offerta culturale sammarinese e contribuisce a promuovere una fruizione diffusa del territorio, favorendo la scoperta di aree meno conosciute ma intrise di storia, tradizioni e peculiarità paesaggistiche. Accanto alla realizzazione delle nuove opere, l'edizione 2026 propone un'importante opportunità di approfondimento e conoscenza del patrimonio artistico già creato durante la prima edizione. Nei fine settimana dedicati all'iniziativa saranno infatti organizzati speciali bus tour guidati, grazie alla collaborazione con F.lli Benedettini S.p.A. che accompagneranno cittadini e visitatori alla scoperta delle opere realizzate nel 2025 nei diversi Castelli della Repubblica, grazie alla collaborazione con alcune delle guide ufficiali della Repubblica di San Marino. La partenza è prevista dalla fermata Ex Stazione – Città P2 Bus, da cui il mezzo proseguirà lungo tutto il percorso artistico con soste panoramiche e culturali in ogni Castello, primo appuntamento sabato 13 e domenica 14 giugno alle ore 14.30. Ogni tappa prevede una sosta indicativa di 10–15 minuti, per una durata complessiva del tour di circa 3 ore. L'iniziativa consentirà di vivere un'esperienza immersiva nel territorio sammarinese, offrendo al pubblico la possibilità di conoscere da vicino i percorsi artistici già consolidati e di comprendere il valore culturale e turistico del progetto. Nel corso della conferenza stampa di presentazione del progetto BUONENOVE 2026, ospitata presso la Segreteria di Stato per il Turismo, è stata presentata alla stampa anche la speciale emissione filatelica realizzata da Poste San Marino all'inizio del 2026 per celebrare l'avvio del progetto. L'emissione comprende un francobollo del valore di 3,75 euro accompagnato da nove chiudilettera, elementi che oggi stanno vivendo una rinnovata popolarità grazie al loro fascino collezionistico. Per l'occasione, i chiudilettera riproducono le prime nove opere realizzate dagli street artist sul territorio sammarinese, imprimendo sulla carta un progetto di arte pubblica che si trasforma per l'occasione anche in uno strumento di divulgazione, promozione e memoria. L’iniziativa è sostenuta dalla Segreteria di Stato per il Turismo, in collaborazione con la Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, Segreteria di Stato per il Territorio, Segreteria di Stato per il Lavoro e preziose sinergie con realtà private tra cui il Colorificio sammarinese.

Dichiarazioni istituzionali:

Federico Pedini Amati- Segretario di Stato per il Turismo “BUONENOVE è un progetto che interpreta in maniera efficace la visione di turismo che stiamo promuovendo: un turismo capace di coinvolgere l'intero territorio, di valorizzarne le specificità e di generare nuove occasioni di scoperta per cittadini e visitatori. Attraverso l'arte contemporanea i nostri Castelli diventano luoghi di racconto, dialogo e identità, contribuendo ad arricchire l'esperienza di chi sceglie San Marino come destinazione. L'introduzione dei bus tour dedicati alle opere realizzate nella prima edizione rappresenta un ulteriore elemento di valore perché consente di costruire un percorso permanente di fruizione culturale e turistica. Preziosa la sinergia tra Pubblico e Privato, l’apporto delle Giunte di Castello, di AASS e AASLP “

Matteo Ciacci- Segretario di Stato per il Territorio “BUONENOVE rappresenta un esempio concreto di come il territorio possa diventare protagonista di percorsi culturali innovativi e partecipati. Attraverso l’arte contemporanea, spazi pubblici, muri e luoghi della quotidianità si trasformano in elementi di valorizzazione urbana, contribuendo a rafforzare l’identità dei nostri Castelli e il senso di appartenenza delle comunità che li vivono. Questo progetto dimostra come la cura del territorio non riguardi soltanto gli aspetti infrastrutturali e ambientali, ma anche la capacità di generare bellezza, cultura e occasioni di incontro. Le opere realizzate diventano un patrimonio permanente diffuso, capace di arricchire il paesaggio sammarinese e di offrire nuovi punti di interesse per cittadini e visitatori. “

Teodoro Lonfernini- Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura "Il Buone Nove Art Festival rappresenta un tassello di grande valore nel palinsesto degli eventi culturali della Repubblica, confermando l'impegno delle nostre istituzioni nel promuovere manifestazioni capaci di arricchire il territorio. Questa iniziativa non si limita a proporre intrattenimento di qualità, ma si pone il nobile obiettivo di creare spazi di socializzazione e condivisione dedicati specialmente ai più giovani, unendo l'espressione artistica all'aggregazione sociale. Investire nella cultura significa anche questo: offrire alle nuove generazioni luoghi d'incontro stimolanti, sani e inclusivi, dove l'arte diventa il linguaggio comune per costruire comunità e valorizzare le energie del nostro Paese."

Raoul Chiaruzzi- Direttore Dipartimento Lavoro “Grazie al progetto BuoneNove è stata possibile la valorizzazione di infrastrutture e impianti, presenti sul territorio, necessari, ma non sempre armonici al contesto ambientale. Attraverso l’intervento degli artisti, questi elementi si trasformano in occasioni di riqualificazione urbana, contribuendo a migliorare la qualità degli spazi pubblici e la percezione dei luoghi da parte dei cittadini, generando valore non solo dal punto di vista artistico e turistico, ma anche attraverso il coinvolgimento di professionalità, imprese e competenze presenti nella Repubblica".



c.s. Segreteria di Stato Turismo, Segreteria di Stato Territorio e Ambiente, Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura









