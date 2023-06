"C'è feeling fra il Green Festival e i designer del futuro"

"C'è feeling fra il Green Festival e i designer del futuro".

Il Green Festival si complimenta con il Corso di Design per i progetti “sostenibili” dedicati al Montefeltro e delinea possibili collaborazioni

Lunedì 5 giugno, presso l’Ex Monastero di Santa Chiara, c’è stata la presentazione dei Business plan degli studenti del corso di Economie dei progetti – laurea in Design dell’Università di San Marino, coordinati dalla professoressa Karen Venturini. Team di studenti hanno raccontato ad una platea fatta di colleghi e di personalità istituzionali, le loro progettualità pensate in un’ottica “scuola-territorio”. È stato infatti affidato agli studenti il compito di risolvere la riconversione del Ex Tiro a volo di Murata come di altri edifici o contesti relativamente al territorio sammarinese e a quello limitrofo. Nell’occasione Gabriele Geminiani, ideatore dei Green Festival San Marino e Montefeltro, ha avuto modo di prendere la parola per presentare le due iniziative ecologiche a sostegno dell'ambiente. Si è poi complimentato con gli studenti per la qualità degli elaborati, sottolineando come il Corso di Design rappresenti sin dalla sua nascita, una grande fucina di pensiero e creatività al servizio di San Marino e della sua comunità. “Bisogna che gli adulti, e qui mi riferisco soprattutto agli amministratori, si abituino a tenere sempre più in considerazione la visione e le risposte che i giovani sono in grado di fornirci riguardo ai grandi temi del nostro tempo, dalla lotta ai cambiamenti climatici ad uno sviluppo organico del nostro entroterra, imperniato sulle direttrici obbligate del turismo sostenibile e di una filiera agroalimentare che privilegi la biodiversità e il chilometro zero - ha commentato a tal riguardo Geminiani - Sono rimasto letteralmente basito dall’analisi che gli studenti del Corso di Design hanno fatto del territorio, oltre che dall’incisività e dalla freschezza dei loro progetti.” Alla fine dell’incontro Geminiani si è intrattenuto con la docente Venturini, tramite la quale ha invitato alcuni gruppi di studenti a portare i loro elaborati all’interno del Green Festival Montefeltro di settembre. Il Green Festival San Marino si terrà sul Titano il 24 e 25 giugno, mentre il Green Festival Montefeltro sarà di scena a Rimini il 24 e 25 settembre.





C.s. Green Festival San Marino - Montefeltro

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana: