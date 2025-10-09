C’è tempo fino al 15 ottobre per iscriversi alla Scuola di Arte Sacra e Turismo

Una Scuola di Alta Formazione promossa dall’Issr Marvelli delle Diocesi di Rimini e San Marino-Montefeltro per la tutela e valorizzazione del patrimonio artistico

Sono aperte le iscrizioni per la Scuola di Alta Formazione (SAF) in Arte Sacra e Turismo Culturale-Religioso, attivata da anni con successo dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A.Marvelli” delle diocesi di Rimini e San Marino-Montefeltro, rivolta a tutti coloro che in qualità di studiosi o di operatori sul campo si occupano di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiale. La Scuola può essere occasione di aggiornamento e formazione specialistica per guide e operatori del turismo ma anche per insegnanti, organizzatori di eventi, operatori culturali.

La durata della scuola è annuale e si potrà frequentare in modalità online da tutta Italia (e oltre). Si può partecipare anche da uditori/uditrici o frequentare singoli moduli formativi e corsi. La Scuola è patrocinata e accreditata dalla Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna.

Tra i docenti: prof. Johnny Farabegoli (coordinatore della Scuola), prof. Alessandro Giovanardi, prof.ssa Michela Cesarini, prof. Auro Panzetta, prof. Natalino Valentini e molti altri. Un nuovo gruppo di prestigiosi insegnanti si aggiunge quest'anno alla già ricca compagine di professionisti che collaborano alla Scuola: Don Alessio Geretti, Emanuela Penni, Emanuela Fogliadini, Suor Maria Gloria Riva. Tutte le informazioni sulla SAF a questo link: https://www.issrmarvelli.it/corsi/scuola-di-alta-formazione-in-arte-sacra-e-turismo-culturale-religioso/

