Cà Vagnetto, AASLP al lavoro per recuperare un’area naturale storica salvaguardando gli animali che in essa vivono.

L’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici avvierà nei prossimi giorni i lavori di messa in sicurezza e ripristino del lago di Cà Vagnetto. Ad oggi sono già stati realizzati interventi propedeutici alla messa in sicurezza, finalizzati in primis alla salvaguardia della fauna inquilina del lago. Nello specifico sono stati creati due laghetti aggiuntivi di dimensioni più piccole in grado di riempirsi naturalmente di acqua dolce nei quali i tecnici stanno sistemando i pesci e le tartarughe presenti a Cà Vagnetto. Tutte le operazioni inerenti allo spostamento della fauna sono supervisionate o condotte dal personale del Centro Naturalistico e le anatre che popolano la zona al momento sono sotto monitoraggio e cura dello stesso personale. L’AASLP realizzerà celermente l’opera di recupero e ripristino del lago di Cà Vagnetto che potrà tornare fruibile agli animali in concomitanza con la stagione autunnale delle piogge. Attualmente l’acqua estratta dal lago di Cà Vagnetto, operazione necessaria per consentire le operazioni di manutenzione delle sponde del lago, viene utilizzata per le irrigazioni di emergenza necessarie in questo periodo di particolare siccità. Giuliana Barulli (Direttore AASLP): "L’obiettivo di AASLP è quello di riqualificare una preziosa area verde del territorio e riconsegnarla a breve ai sammarinesi, e soprattutto ai molti animali che la popolano in risposta anche alle numerose sollecitazioni che arrivano dalle associazioni sammarinesi per la tutela ambientale e animale e che a tal proposito intendo ringraziare per la sempre attiva e preziosa collaborazione."

