“Cadaveri e violazione della dignità", pronto il documento del Comitato Sammarinese di Bioetica

Il CSB ha più volte affrontato la tematica della donazione del corpo o parti di esso per fini terapeutici o scientifici, tuttavia, ha ritenuto di tornare sull’argomento con un nuovo lavoro in virtù di recenti forme di esposizione di corpi umani e di loro parti ottenute con la tecnica della plastinazione. Tali esibizioni, diffuse in numerosi Paesi, hanno suscitato reazioni contrastanti nella società civile e nella comunità accademica. Nel panorama bioetico internazionale non si registrano pronunciamenti da parte dei Comitati Nazionali di Etica/Bioetica, pertanto, il CSB ha deciso di richiamare l’attenzione su tali forme espositive utilizzando i risultati emersi dalle ricerche effettuate nel corso degli anni e pubblicate in un recente lavoro della Presidente. Il recente documento opera una netta distinzione tra l'utilizzo del corpo per fini terapeutici, fra i quali la donazione di organi, e per altre finalità, fra le quali la manipolazione cadaverica a scopo didattico, scientifico non strettamente terapeutico, o cosiddetto “artistico”, mettendo in guardia dal rischio di “mercificazione” del corpo che si corre in alcuni casi. La gestione etica delle collezioni di resti umani e delle esposizioni è un tema in evoluzione, pertanto, il CSB sottolinea la necessità di linee guida chiare, basate sul rispetto dei principi etici fondamentali e sulla trasparenza riguardo alla provenienza e all'utilizzo dei resti. Il consenso informato è indicato come il cardine bioetico irrinunciabile in grado di discriminare tra un utilizzo eticamente accettabile o problematico del corpo umano o di parti di quest’ultimo. Tale garanzia, sia diretta (espressa volontà in vita) o mediata (presunta o espressa dai familiari), è in grado di legittimare eticamente post mortem la donazione di organi a scopo di trapianto. Al contrario, per altre finalità la mancanza di consenso solleva gravi questioni etiche in violazione dell'autodeterminazione e della libertà personale. Il documento effettua una specifica e approfondita disamina sul caso delle mostre itineranti di corpi plastinati, affrontando gli aspetti scientifici della tecnica, gli aspetti bioetici e giuridici dell’utilizzo dei cadaveri, della loro provenienza e del loro smaltimento finale, aspetti mai completamente affrontati con trasparenza dagli organizzatori delle mostre. Obiettivo del documento, unico nel panorama bioetico internazionale, è quello di mettere a disposizione tutte le informazioni disponibili sugli aspetti non ancora disvelati su tali eventi, affinché la cittadinanza e i decisori possano effettuare scelte pienamente consapevoli per sé e per i minori, target privilegiato dei tali esposizioni.

Il documento è reperibile al seguente indirizzo: https://bioetica.sm/documenti

Il documento verrà presentato mercoledì 17 settembre 2025 ore 12,00 presso Ufficio Segreteria Tecnico- Amministrativa per le pari opportunità, la bioetica e l'inclusione sociale - Via 28 Luglio, 2012- Borgo Maggiore- Piano -1 ( Centro Uffici Tavolucci ).







