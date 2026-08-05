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Calcio, Spinelli (FdI): Tropical Coriano in Serie D, i miei più sinceri complimenti

5 ago 2026
Calcio, Spinelli (FdI): Tropical Coriano in Serie D, i miei più sinceri complimenti

Rivolgo i miei più sinceri complimenti al Tropical Coriano per il ripescaggio in Serie D. È successo davvero. È una notizia che mi riempie di orgoglio e che rappresenta un meritato riconoscimento per il lavoro, la passione e i sacrifici compiuti dalla società, dai dirigenti, dallo staff tecnico, dai calciatori e da tutti coloro che, con impegno e dedizione, hanno contribuito a raggiungere questo importante traguardo. A tutta la grande famiglia del Tropical Coriano vanno i migliori auguri per la nuova stagione. Sono certa che saprà affrontare questo prestigioso campionato con entusiasmo, determinazione e con quell'orgoglio che da sempre contraddistingue i colori della nostra comunità.

c.s. Senatrice Domenica Spinelli





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