Caldari: massimo impegno per garantire sempre più strutture ed eventi sportivi a Riccione nei prossimi anni

“Il fatto che la Federazione italiana vela abbia scelto Riccione el’ex colonia Reggiana come base per un centro velico all’avanguardia è la dimostrazione del grande lavoro fatto in questi anni - commenta Stefano Caldari, assessore al Turismo del comune di Riccione e candidato sindaco civico del centro destra alle prossime amministrative -. Si tratta solo dell’inizio di un percorso, però. Lo sport è una straordinaria leva di crescita per i nostri giovani e di aggregazione sana e positiva per adulti e anziani. Non solo dal punto di vista della salute fisica, ma anche dell’integrazione sociale e della condivisione. Per questo dobbiamo proseguire con ancora maggiore impegno, se possibile, sulla strada intrapresa”. Il progetto di riqualificazione della ex colonia Reggiana, che risale al 1934, è uno dei più rilevanti per il futuro dello sport di Riccione, sarà infatti la prima grande oasi sportiva direttamente sulla spiaggia, dedicata agli sport nautici ed acquatici, nella loro declinazione in mare: vela, surf, sub, kite surf, stand up paddle (Sup), Kayaking, sci d’acqua, diving, snorkeling, flyboard. Proprio il progetto ha interessato la Federazione italiana vela nazionale che ne farà una delle principali sedi in Italia con un’importante ricaduta sul settore turistico specializzato. “Un progetto di grandissima rilevanza per tutto il territorio che riporta la città di Riccione alla sua vocazione per gli sport acquatici e in particolare per la vela, della quale è stata in passato un punto di riferimento internazionale” - aggiunge Caldari. Uno spazio polifunzionale dunque, che verrà totalmente recuperato per ospitare diversi servizi, dalle funzioni dedicate alle attività sportive prevalentemente nautiche e marine e relativi servizi connessi quali (uffici amministrativi, sale riunioni, aule didattiche, palestre), ma anche ristorazione, caffetteria, piccola ricettività ed attrezzatura compatibile con la balneazione. Attenzione anche all’a fruizione da parte delle persone con disabilità “perché lo sport è prima di tutto inclusione”, sottolinea Caldari, e alla salvaguardia dell’ambiente naturale con ampi spazi verdi a ridosso delle dune. La riqualificazione della Reggiana fa parte di un’ampia visione di lungo periodo che include la riqualificazione del quartiere Marano e lo sviluppo del porto per ospitare anche regate veliche. Un polo di attrazione insomma, per i tanti appassionati di questi sport che qui potranno trovare servizi e strutture all’avanguardia, garantendo ottime ricadute anche economiche su tutto l’indotto turistico e dell’hospitality. Secondo i dati di un recente studio dell’Università di Bologna, nel 2021 con 8 mesi di manifestazioni sportive organizzate a Riccione con il patrocinio del comune e la collaborazione di Promohotels e gli hotel del Consorzio Riccione Sport l’indotto ha superato i 30 milioni di euro, 12 milioni solo sul comparto alberghiero.

cs Veronica Crippa

