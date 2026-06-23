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Caldo in aumento, CSdL: vanno applicate le misure di sicurezza per i lavoratori

Essenziale la figura degli RLS. Se non presenti, o per ulteriori informazioni su come contrastare lo stress termico, la CSdL invita a contattare le proprie Federazioni, in base al settore di appartenenza

23 giu 2026
Caldo in aumento, CSdL: vanno applicate le misure di sicurezza per i lavoratori

Nelle prossime settimane le previsioni metereologiche prevedono un ulteriore aumento delle temperature, che già negli ultimi giorni hanno raggiunto valori ragguardevoli, superiori alle medie stagionali.

Riteniamo utile ribadire alcune misure previste per Legge dal regolamento n. 7 del 2025 (e regolamenti successivi) sulla protezione dei lavoratori in caso di “caldo estremo”, in particolare quanto disposto all’articolo 3, che prevede precisi obblighi a carico dei datori di lavoro pubblici e privati, tra cui:

  • la sospensione dell’attività lavorativa per 5 minuti ogni ora con temperature superiori ai 35 gradi. Questa prescrizione può variare in base alle condizioni climatiche correlate all’attività specifica, svolta all’interno o all’esterno;
  • garantire l’approvvigionamento di acqua fresca;
  • prevedere zone ombreggiate per chi lavora all’aperto;
  • fornitura di appositi DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) per lo stress termico.

A questo proposito assume particolare rilevanza la figura dell’RLS, che deve monitorare, in collaborazione con il responsabile della sicurezza aziendale, la corretta applicazione di quanto disposto dal suddetto regolamento, che comprende anche obblighi in capo ai lavoratori. Per completezza di informazione invitiamo altresì gli RLS a consultare il DVR (documento valutazione dei rischi) e il POS (piano operativo di sicurezza) che dovevano essere aggiornati, per quanto concerne il rischio specifico, entro il 31/03/2026.

Nel caso in cui l’RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) non fosse stato regolarmente nominato, invitiamo i lavoratori a contattare le nostre Federazioni, per ricevere il necessario supporto e/o informazioni, in base al settore di appartenenza:

  • Industria e artigianato (FULI), tel. 0549 962004 / 962007;
  • Costruzioni, AASLP, Commercio, Alberghiero e Ristorazione, Servizi in generale (FUCS), tel. 0549 962040 / 962045;
  • Pubblico Impiego, AASS (FUPI), tel. 0549 962017 / 962018.

c.s. CSdL




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