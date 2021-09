Calendario incontri con gli aspiranti Volontari di Protezione Civile

Calendario incontri con gli aspiranti Volontari di Protezione Civile.

Si comunica che il Servizio di Protezione Civile ha in programma i seguenti incontri di approfondimento dedicati agli aspiranti Volontari di Protezione Civile: -

giovedì 2 settembre 2021 ore 20:45 presso la Sala Montelupo, Piazza F. da Sterpeto n.3/A Domagnano;

mercoledì 8 settembre 2021 ore 20:45 presso la Sala del Castello di Serravalle, via Elisabetta di Montefeltro 18;

venerdì 10 settembre 2021 ore 20:45 presso la Sala del Castello di Fiorentino, via La Rena 30;

martedì 14 settembre 2021 ore 20:45 presso la Sala del Castello di Chiesanuova, Piazza Salvatore Conti 7.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: