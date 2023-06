Cambiamento climatico e crisi energetica: se ti sta a cuore, ne parli!

Il primo appuntamento pubblico del format DiBattito, è previsto mercoledì 28 giugno 2023, alle ore 18.30, al Giardino dei Liburni (Città), per parlare di cambiamento climatico e crisi energetica. Quanto incidono i comportamenti dell’uomo e l’inquinamento atmosferico nei cambiamenti climatici? Stiamo vivendo un tempo in cui la natura sembra aver perso i suoi equilibri e, sempre più spesso, assistiamo impotenti a lunghi periodi di siccità o a tragiche alluvioni. L’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (PAM) sottolinea che, mentre la cooperazione internazionale vacilla nel garantire azioni politiche efficaci e mirate nella lotta contro il cambiamento climatico, le temperature continuano a salire con una tendenza allarmante, rendendo l'obiettivo di 1,5°C dell'accordo di Parigi un sogno dimenticato da tempo. Il bacino del Mediterraneo è una delle regioni più colpite al mondo dai cambiamenti climatici. Le temperature nella regione stanno aumentando del 20% più velocemente rispetto al resto del mondo, mentre la biodiversità è costantemente minacciata da una combinazione letale di attività umane insostenibili. Lo sforzo di tutti deve mirare in via prioritaria a liberare i progetti di sviluppo dalla necessità di energie fossili e dirottare verso quelle rinnovabili, le cosiddette energie green. Di tutto questo ci parlerà l’Ambasciatore Sergio Piazzi, Segretario Generale PAM, nel corso del dibattito organizzato da RETE per approfondire l’argomento. Accanto a lui, il professor Roberto Mugavero, presidente CEMEC e Giovanni Maria Zonzini, Consigliere di RETE. Modera, Andrea Giani. Seguirà un momento conviviale.

cs Movimento RETE