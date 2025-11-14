Cambiamento climatico e turismo balneare: un nuovo volume indaga il futuro delle nostre coste e dell'entroterra

Cambiamento climatico e turismo balneare: un nuovo volume indaga il futuro delle nostre coste e dell'entroterra.

L’innalzamento del livello del mare, l’erosione delle spiagge, le ondate di calore sempre più intense e la crescente imprevedibilità delle stagioni stanno trasformando in modo profondo il turismo balneare e l’economia delle località costiere. A queste dinamiche è dedicato il volume “L’impatto del cambiamento climatico sul turismo balneare”, scritto da Marco Affronte e Luciano Natalini, e pubblicato da AIEP Editore. Il libro affronta il tema con un approccio multidisciplinare, combinando analisi scientifiche, considerazioni economiche e casi di studio concreti. Gli autori evidenziano come i mutamenti climatici stiano già modificando i comportamenti dei turisti, le stagioni di maggiore afflusso, la sostenibilità delle strutture ricettive e, più in generale, la pianificazione costiera. L’obiettivo del volume è fornire strumenti di comprensione e spunti di riflessione utili a chi, nelle istituzioni e nel settore privato, è chiamato a progettare il futuro del turismo marittimo in chiave sostenibile. La presentazione ufficiale si terrà lunedì 17 novembre alle ore 17:45 presso la Sala Conferenze di Palazzo Graziani, in un incontro aperto al pubblico e dedicato a un ampio confronto tra esperti, amministratori e cittadini.

All’evento interverranno:

Matteo Ciacci, Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente, che ha concesso il patrocinio all’iniziativa;

gli autori Marco Affronte e Andrea Natalini;

Francesca Mattei, Assessora del Comune di Rimini al Patto per il Clima;

Luca Gualandra, climatologo.

Il patrocinio della Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente conferma la grande attenzione delle istituzioni verso le tematiche ambientali e la volontà di promuovere un dibattito pubblico fondato su dati scientifici, competenze e responsabilità condivisa. L’incontro sarà inoltre un’occasione per approfondire il legame tra cambiamento climatico e sviluppo locale, con particolare riferimento alle politiche di adattamento e mitigazione che interessano il settore turistico.

La serata si propone come un momento di riflessione e confronto costruttivo su uno dei fenomeni più rilevanti e urgenti del nostro tempo, con l’obiettivo di contribuire alla costruzione di una nuova visione del turismo costiero, più consapevole, resiliente e sostenibile. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

C.s. - Segreteria di Stato al Territorio



