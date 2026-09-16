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Cambiamento delle disposizioni d'ingresso in Thailandia per i sammarinesi

16 set 2026
Cambiamento delle disposizioni d'ingresso in Thailandia per i sammarinesi

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri informa la cittadinanza che, a decorrere dalla data odierna, 16 settembre 2026, sono cambiate le disposizioni relative all’ingresso in Thailandia per i cittadini sammarinesi. A partire da oggi, non è più prevista l’esenzione dal visto per motivi di turismo, precedentemente applicabile per soggiorni fino a 60 giorni. I cittadini sammarinesi che intendano recarsi in Thailandia per motivi turistici dovranno pertanto essere in possesso di un visto, da richiedere obbligatoriamente prima della partenza. La richiesta dovrà essere effettuata esclusivamente attraverso il portale ufficiale per la procedura di visto elettronico (e-Visa) delle autorità thailandesi: https://www.thaievisa.go.th/

Si segnala che la procedura ordinaria per il rilascio del visto prevede un tempo minimo di 15 giorni per l’approvazione. Si raccomanda pertanto di presentare la domanda con almeno tre settimane di anticipo rispetto alla data prevista per la partenza, così da disporre del tempo necessario per il completamento della procedura. La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri invita la cittadinanza a verificare preventivamente le disposizioni e i requisiti di ingresso vigenti nei Paesi di destinazione, prima di intraprendere un viaggio all’estero contattando viaggiareinformati@esteri.sm.

C.s. - Segreteria di Stato per gli Affari Esteri




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