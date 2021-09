Cambio al vertice del gruppo Carabinieri forestale: a Rimini il Generale Fabrizio Mari

Il Generale Fabrizio Mari. Comandante della Regione Carabinieri Forestale di Rimini, in occasione del cambio al vertice del Gruppo Carabinieri Forestale di Rimini, ha incontrato tutti i carabinieri forestali della provincia; l’incontro è stato caratterizzato dagli interventi del Colonello Aldo Terzi, alla guida da 13 anni prima del Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato e poi del Gruppo Carabinieri Forestale di Rimini e del Tenente Colonello Cosimo Chiumiento che da domani assumerà il comando del Gruppo. Il Colonnello Terzi assumerà invece l’incarico di Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Bologna. Il Generale Mari ha elencato gli straordinari risultati ottenuti dal Gruppo Carabinieri Forestale di Rimini e dalle stazioni dipendenti che “rappresentano a livello regionale esempi per efficienza, risultati conseguiti e vicinanza alle popolazioni e alle istituzioni”. Un particolare apprezzamento è stato rivolto al Comandante Terzi per il lavoro esemplare svolto in tutta la sua carriera e un saluto di benvenuto e buon lavoro è stato riservato al Ten. Col. Chiumiento.

Cs CC RImini

