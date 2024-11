Cambio al vertice della Compagnia Carabinieri di Riccione

Nei giorni scorsi, proveniente dalla Compagnia Carabinieri di Desenzano del Garda (BS), il Capitano Valerio Monte ha assunto il comando della Compagnia Carabinieri di Riccione. Originario della provincia di Napoli, ha conseguito, presso l’Università di Tor Vergata in Roma, la Laurea con lode in Giurisprudenza. Quale Allievo Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri ha iniziato, nell’anno 2011, la frequenza del 193° corso per Ufficiali, dapprima presso l’Accademia Militare di Modena e successivamente, nel 2013, alla Scuola Ufficiali in Roma. Promosso Tenente nel 2016, al termine del periodo di formazione, è stato destinato all’11° Battaglione (ora Reggimento) “Puglia” quale Comandante di Plotone. Nel 2017 è stato trasferito alla Compagnia Carabinieri di Lecce, quale Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile, incarico che ha retto fino al settembre 2019, allorquando ha assunto il comando del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Genova Centro. Successivamente, nel settembre 2021, è stato destinato al comando della Compagnia Carabinieri di Desenzano del Garda. La significativa esperienza, già maturata nel corso delle pregresse attività professionali svolte in territori sensibili sia sotto il profilo della lotta alla criminalità sia del mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, gli consentirà di operare al meglio in un nuovo territorio quale quello Riccionese. Il Comandante Provinciale di Rimini, Col. Ruggero Gerardo Rugge, ha ricevuto il neo Comandante della Compagnia di Riccione e gli ha rivolto un sentito “in bocca al lupo” per il nuovo incarico.

cs Carabinieri Rimini