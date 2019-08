Cambio al vertice della Federazione Servizi della CDLS e nuovi incarichi confederali

Grandi novità in casa CDLS: nei giorni scorsi il Consiglio Confederale ed il Direttivo della Federazione Costruzioni e Servizi della Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinesi hanno deliberato importanti avvicendamenti e nuovi ingressi nell’ambito dell’organizzazione sindacale.

Gianluigi Giardinieri, Segretario della Federservizi della CDLS sin dal 4° Congresso del Giugno 2004, dopo quasi quindici anni al vertice della Federazione ha passato il testimone al collega Nicola Canti, che a decorrere da oggi - 1 Agosto 2019 – ha assunto l’incarico di Segretario della Federazione Costruzioni, Servizi e Terziario avanzato della CDLS. Contestualmente la Federservizi CDLS vede l’arrivo di una nuova funzionaria, Francesca Guiducci che si affiancherà allo storico funzionario Mirko Bianchi.

Sempre a decorrere dall’inizio di Agosto, Gianluigi Giardinieri – Segretario Confederale – è passato allo staff confederale della CDLS con l’incarico di Responsabile dell’Ufficio Studi, Ricerche e Formazione – Comunicazione, mantenendo la supervisione della Federazione Costruzioni e Servizi, con particolare riguardo a tutte le attività riferite al settore bancario, finanziario ed assicurativo.

“Questi quindici anni di impegno sindacale al vertice della Federazione Servizi e Costruzioni della CDLS – sottolinea Gianluigi Giardinieri - sono stati impegnativi e complessi, tenuto conto anche dei rilevanti avvenimenti socio-economici che hanno interessato il nostro Paese in questo periodo. Sono anche stati anni nei quali si sono fatte grandi battaglie sindacali a difesa dei diritti, dei contratti di lavoro e delle conquiste sociali fatte nel passato. Gli ultimi anni hanno visto, purtroppo, passare in secondo piano alcuni aspetti dell’attività sindacale che ritengo importantissimi: primo tra tutti il rinnovo dei contratti di lavoro, alcuni dei quali sono scaduti da ormai un decennio.”

“Lascio il timone della Federazione, continua Giardinieri, ad un collega – Nicola Canti – che ha maturato in questi anni una grande esperienza ed una approfondita professionalità, gli auguro un proficuo lavoro ed sono certo che contribuirà con il suo operato ad accrescere il consenso e l’adesione dei lavoratori alla CDLS. Un grandissimo augurio anche a Francesca Guiducci, nuova funzionaria di Federazione, che finalmente porterà una sfumatura di “rosa” in una federazione finora tutta al maschile ed a Mirko Bianchi, memoria storica e funzionario della FCS CDLS.”

“Nell’assumere i nuovi incarichi confederali deliberati dal Consiglio Confederale della CDLS, conclude Gianluigi Giardinieri, desidero rassicurare i tantissimi iscritti del settore bancario, finanziario ed assicurativo riguardo al permanere del mio costante impegno e supervisione a supporto di tutti i lavoratori del settore”.

“Mi onora accettare questo importante incarico – sottolinea il neo segretario FCS-CDLS, Nicola Canti – l’agenda di lavoro è densa di impegni e di attività: rilancio delle attività di rinnovo contrattuale, rafforzamento della Federazione ed una più incisiva presenza sui posti di lavoro. L’arrivo di un nuovo funzionario di federazione consente una più incisiva presenza a supporto dei lavoratori ed un miglioramento dei servizi e delle tutele. Il mio impegno sarà finalizzato a far crescere, numericamente e professionalmente, il consenso della Federazione Servizi, valorizzando il più possibile le risorse umane che operano da anni nell’organizzazione.



Federazione Servizi della CDLS