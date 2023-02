Cambio al vertice per la Federazione Servizi e Commercio di USL: Santolini subentra a Ceccoli

Lascia dopo 8 anni, di cui 4 come Segretario Federale, Lucia Ceccoli, che passa il testimone al collega Marco Santolini. “Il tempo è trascorso in un lampo - ha detto Lucia - ogni giorno è stata una nuova sfida. È stata un’esperienza lavorativa altamente formativa, che mi ha aiutata a crescere tanto e ad acquisire competen- ze di cui farò tesoro. Dal punto di vista umano, i miei colleghi in questi anni sono stati come una famiglia”. Lucia ha iniziato la sua carriera in USL quando l’attuale SG, Francesca Busignani, era Segretario del comparto Privato come suo Funzionario, dove lavorando in sinergia ha acquisito un’esperienza tale che le ha fatto raggiungere l’ottimo risultato di Segretario Federale, incarico che ha deciso di lasciare a malincuore lo scorso anno. Prende ora in mano la Federazione Servizi e Commercio, dopo votazione unanime del Direttivo, Marco Santolini, già funzionario della stessa Federazione. “Ringrazio il Segretario Generale, il Presidente e il Direttivo per la fiducia – ha detto - e l’amica e collega Lucia per avermi insegnato che in questo mestiere, dove come in ogni altro non si finisce mai di imparare, l’importante è adoperarsi senza riserve per eccellere. Seguirò l’esempio di due ottime persone, due grandi donne che mi hanno preceduto come Segretari Federali del comparto Privato, per fare a mia volta la differenza e rappresentare un valore aggiunto, per i tanti lavoratori che ogni giorno si rivolgono a noi in cerca di giuste tutele. Con Lucia in questi anni di lavoro all’interno della Federazione Servizi e Commercio, abbiamo sempre collaborato al meglio, e in particolare ci tengo a ringraziarla per avermi coinvolto in tutte le partite, dandomi l’opportunità di crescere professionalmente”. “Marco - ha aggiunto il Segretario Generale Francesca Busignani - è un ottimo elemento, una persona em- patica, volenterosa, con alle spalle una buona esperienza e tanta voglia di crescere, sono sicura che farà un ottimo lavoro. Infine, Busignani su Ceccoli: “Lucia in questi anni ha dato un contributo importantissimo alla crescita del Sindacato, impegnandosi con costanza nella tutela dei lavoratori. È raro lavorare con persone che si prendono i problemi così a cuore e che hanno, grazie anche alla voglia di crescere e imparare nuove cose costantemente, la professionalità e le competenze per risolverli. È stato per me un autentico piacere lavorare con lei. Purtroppo, quando sono stata eletta Segretario Generale, a luglio 2022, mi è stata comunicata la sua decisione di cimentarsi in un’altra esperienza lavorativa. Dunque, non mi resta che augurarle un grosso in bocca al lupo, grata per quanto fatto fin qui per il Sindacato che ho l’onore di guidare”. Auspichiamo il meglio per Lucia e un grosso augurio anche a Marco per il nuovo incarico da parte di tutta la squadra di USL.

Cs - USL

