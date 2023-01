Cambio di presidenza per il Soroptimist International Club Rimini

Cambio di presidenza per il Club di Rimini del Soroptimist International d’Italia, il club service che riunisce donne con elevata professionalità ed opera attraverso progetti su tematiche specifiche come l'avanzamento della condizione femminile, l'istruzione di qualità, la sostenibilità ambientale. In un incontro molto partecipato, si è svolto il passaggio di consegne da Gabriella Vitri, che ha presieduto il club nel periodo 2020-2022, a Maddalena Gambarini che ricoprirà la carica nel biennio 2023-2024. La cerimonia è stata l’occasione anche per ricordare i numerosi progetti portati avanti dal club riminese per il raggiungimento degli obiettivi e per la promozione dei valori del sistema Soroptimist International, anche in un’idea di sostegno e sviluppo del territorio in cui opera. Fra questi, si ricordano per citarne alcuni: la realizzazione della “stanza tutta per se’“ nella sede del comando Provinciale dei Carabinieri, per la prima accoglienza di donne e soggetti vittime di violenza; il progetto “Soroptimist X il mare” per la conoscenza, sensibilizzazione e diffusione dei valori dell’ecosistema mare e delle sue risorse con varie iniziative e con la partecipazione ad Ecomondo 2022; “Ragazzi a teatro”, il progetto, giunto alle 12 esima edizione e realizzato in collaborazione con U.O. Teatri del comune di Rimini, che coinvolge 17 studenti meritevoli, delle classi quinte dei licei e istituti superiori di Rimini, a cui viene data la possibilità di assistere gratuitamente all’intera stagione di prosa del Galli, nell’ambito di un percorso di conoscenza e partecipazione diretta nell’ambito della cultura e del teatro. Inoltre, durante la serata è stato consegnato alla Dott.ssa Raffaella De Giovanni primario dell'unità operativa di Medicina interna dell'ospedale Infermi di Rimini e già responsabile del reparto Covid dell’ospedale Infermi di Rimini, un contributo di 2.500 euro come parte della raccolta fondi intrapresa dall’ospedale infermi di Rimini per l’acquisto di un ecografo di nuovissima generazione per il Reparto di Alta Specializzazione dell’Ospedale In fermi. Hanno inoltre partecipato alla cerimonia, Laura Fontana Responsabile U.O. Teatri del comune di Rimini, Maria Giovanna Fadiga Mercuri ambasciatrice italiana a RSM, e la Presidente del Club Soroptimist International di Ravenna Antonella Gatta. Molti i messaggi di ringraziamento e augurio, come quelli della Presidente nazionale Giovanna Guercio e della Past Presidente nazionale Wilma Malucelli. “Il termine del mandato è il momento in cui fare un bilancio delle attività svolte – ha spiegato la Presidente uscente Gabriella Vitri - posso dire con grande soddisfazione che il club si è dimostrato eccezionalmente attivo e propositivo, ha realizzato importanti iniziative anche sul territorio, superando al meglio il difficile periodo della pandemia ed è pronto ora a supportare la nuova presidente grazie al clima di collaborazione ed entusiasmo che si è ulteriormente sviluppato tra le socie”. “Ringrazio le care amiche – ha detto la neopresidente Maddalena Gambarini - e con entusiasmo e passione raccolgo il testimone consegnatomi da Gabriella. Lavoreremo insieme condividendo l’azione con vera sorellanza per bene comune e sempre citando la past president nazionale Mariolina Coppola cercando di creare un clima sereno inclusivo perché le atmosfere sono importanti per sprigionare energie rigenerative”.