Camera di commercio della Romagna: contributi alle imprese per crescere all’estero

La Camera di commercio della Romagna annuncia l’apertura, dal prossimo 9 febbraio, del “Bando di concessione di contributi per la partecipazione a eventi fieristici – Anno 2026”. Dopo il grande successo dell’edizione 2025, con l’esaurimento dei fondi in pochissimi giorni, l’Ente conferma il proprio impegno finanziario per sostenere la presenza delle micro, piccole e medie imprese del territorio sui mercati esteri. Il bando è finalizzato a supportare le imprese nel loro percorso di internazionalizzazione. Le imprese ammesse potranno beneficiare di contributi a fondo perduto a copertura di una quota delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, che si svolgano in Italia o all’estero, in presenza o in modalità virtuale. Le fiere sono, infatti, uno strumento strategico per esplorare nuovi mercati, consolidare relazioni commerciali, sia per le imprese già esportatrici, sia per quelle che si affacciano per la prima volta ai mercati esteri. In un contesto in cui l'Unione Europea assorbe gran parte delle vendite, ma mercati come Nord America e Asia offrono margini di crescita rilevanti, la partecipazione a manifestazioni internazionali diventa una scelta strategica imprescindibile. “Nelle nostre province il comparto manifatturiero si conferma un pilastro dell’export, con una particolare rilevanza dei settori della meccanica, metallurgia e tessile per Forlì-Cesena, e della meccanica, tessile, mezzi di trasporto e agroalimentare per Rimini – dichiara Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna –. Con questo bando la Camera conferma in concreto, il sostegno sulla competitività del nostro tessuto produttivo”. Il bando prevede contributi a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili (al netto di IVA), modulati in base alla tipologia di evento. Per la partecipazione in presenza a fiere extra Unione Europea, il contributo concedibile è fino a 4.000 euro, mentre per manifestazioni in presenza in Italia, Repubblica di San Marino, Unione Europea e fiere virtuali, il contributo massimo è di 2.000 euro. A conferma dell'attenzione verso la trasparenza, è prevista una premialità ulteriore di 200 euro per le imprese in possesso del rating di legalità. Le domande dovranno essere inviate - esclusivamente in modalità telematica - dalle 10 del 9 febbraio 2026. Il termine ultimo è fissato alle 16 del 31 marzo 2026, salvo chiusura anticipata per esaurimento fondi. Data la forte affluenza registrata nelle precedenti edizioni, si raccomanda alle imprese di predisporre la documentazione con largo anticipo. Tutte le informazioni e il testo integrale del bando sono consultabili sul sito istituzionale: www.romagna.camcom.it/internazionalizzazione.

