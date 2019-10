Camera Penale e Ordine Avvocati Rimini - Manifestazione di Adesione alla Protesta del 25 ottobre 2019

Come noto l'Unione Camere Penali Italiane ha deliberato lo stato di agitazione e proclamato nuova astensione dalle udienze penali a partire dallo scorso lunedì 21 ottobre e fino alla giornata conclusiva di domani. All'iniziativa di protesta si è poi aggiunta ed affiancata analoga delibera di astensione indetta dall'Organismo Congressuale Forense, in rappresentanza di tutti gli avvocati e in tutti i settori disciplinari di elezione e quindi anche per tutte le udienze civili, amministrative e tributarie per la giornata di venerdì 25 ottobre, significando la piena adesione di tutta la classe forense alle ragioni della protesta manifestata dalla Giunta della Unione Camere Penali Italiane avverso le recenti scelte di politica criminale del legislatore. Ciò premesso, Vi invitiamo a partecipare nella mattinata di domani, venerdì 25 ottobre 2019 alle ore 11.30, presso la hall del Tribunale di Rimini per documentare la manifestazione di adesione alla protesta ove saranno presenti il maggior numero possibile di Avvocati con indosso la toga e in mano una copia della Costituzione della Repubblica. Sarà un importante momento simbolico di solidarietà comune della intera classe forense in difesa della civiltà del processo e della Costituzione Repubblicana.