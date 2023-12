Camerata del Titano: Successo per il 38° Concerto di Santo Stefano

Camerata del Titano: Successo per il 38° Concerto di Santo Stefano.

LA 38^ EDIZIONE DEL CONCERTO DI SANTO STEFANO CONCLUDE CON SUCCESSO UN ANNO STRAORDINARIO DI MUSICA PER LA CAMERATA DEL TITANO DI SAN MARINO

La 38^ edizione del Concerto di Santo Stefano ha chiuso nel migliore dei modi un’anno straordinario di attività, concerti, eventi, promossi dall’Associazione Musicale Camerata del Titano. Un programma gradevole e colto, solenne e virtuosistico, ha coinvolto un pubblico numeroso ed interessato, un programma quello proposto dall’Orchestra Camerata del Titano di San Marino che ha sottolineato le molte similitudini stilistiche e formali di due epoche come quella “barocca" e “classica” solo apparentemente lontane. Di Antonio Vivaldi sono state eseguite due Sinfonie, una scritta per Venezia, l’altra per Dresda, nelle quali gli aspetti formali sono perfettamente sovrapponibili quasi da anticipare il formalismo classico; così come pure la Sinfonia in La maggiore di Tartini, nella quale i tre tempi rispecchiano perfettamente lo spirito di un’epoca nella quale convivevano più stili: il primo tempo molto fiorito, ricco di trilli ed abbellimenti (barocco), il secondo tempo “affettuoso” e melodico (stile galante) ed il terzo tempo un minuetto tipico dei finali del primo classicismo. Il concerto è stato impreziosito dai Concerti per due trombe e orchestra di Vivaldi e Manfredini che hanno conferito al programma la componente “sacra”, caratteristica sempre presente sin dalla sua prima edizione (solisti Alberto Astolfi e Matteo Fiumara). Per concludere la famosissima “Serenata” di Haydn e il Concerto per Violino solo e Orchestra in do maggiore sempre di Haydn, interpretato magistralmente da Angelo Cicillini. Scritto da Haydn per il violinista della Corte degli Esterhazy, il pesarese Luigi Tomasini, concentra nelle sue pagine le possibilità virtuosistiche e stilistiche di un grande e prestigioso solista al servizio di una delle corti più ricche e raffinate d’Europa. Così come Tomasini era “violino di spalla” e “solista” dell’Orchestra degli Esterhazy, Cicillini è da molti anni violino di spalla e solista dell’Orchestra Camerata del Titano, una similitudine che, facendo salvi i dovuti distinguo, consente all’Orchestra Camerata del Titano di San Marino di far rivivere non solo un repertorio, ma anche un modo di fare musica antico e di qualità. Il Concerto di Santo Stefano, da diversi decenni, è l’ultimo tradizionale appuntamento con la musica classica di San Marino e, come abbiamo detto, chiude l’anno artistico dell’Associazione Musicale Camerata del Titano, un 2023 che ha contato 55 concerti (piccoli o grandi), molti dei quali unici per la storia musicale sammarinese.

“… Ringrazio il Maestro Ciavatta che riesce ad organizzare tutte queste manifestazioni - così il Presidente dell’Associazione Musicale Camerata del Titano il Dr. Giuliano Giardi, ha introdotto il Concerto di Santo Stefano - i concerti all’alba d’estate, la Rassegna musicale d’autunno, con programmi che vanno dalla musica medioevale di Ildegarda von Bingen alla musica del ‘900, tutte eseguite da artisti di grande livello. Abbiamo avuto la possibilità di ascoltare strumenti particolari come l’organo portativo, le cornamuse e le percussioni. Non si trascuri poi l’attività di ricerca musicale. Uno sforzo davvero ragguardevole che ritengo andrebbe adeguatamente considerato…”.

Un’attività ormai consolidata che ogni anno si rinnova, si amplia, trova sempre maggiori riconoscimenti anche fuori territorio, un’attività sempre al servizio della crescita culturale e musicale di San Marino, attraverso una proposta di grande qualità e originalità. Per questi motivi e per la storia che la contraddistingue, l’Associazione Musicale Camerata del Titano è certamente meritevole di ottenere l’opportunità di accedere ai benefici dell’Art Bonus sammarinese anche perché l’unica che ne possiede i requisiti.



Comunicato stampa

Associazione Musicale Camerata del Titano

