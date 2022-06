Camerata del Titano: tornano a luglio i concerti all'alba

Dopo alcuni mesi di silenzio, l’Associazione Musicale Camerata del Titano torna con un’intensa estate di Musica, di buona musica. Potrete ascoltare i Nostri concerti in diverse programmazioni a San Marino e non solo. Rassegna Musicale d’Estate in collaborazione con i San Marino International Music Summer Courses (Borgo Maggiore) Sagge Sono le Muse in collaborazione con la Fondazione Tito Balestra di Longiano (FC) ARMONIE! Musica Classica nel Centro Storico di Borgo Maggiore in collaborazione con la Giunta di Castello di Borgo Maggiore Castellaccio Vibra Musica in collaborazione con la Giunta di Castello di Fiorentino MUSICARTE Contemporanea in collaborazione con Fondazione Tito Balestra di Longiano e i New Music Project di San Marino Ed in fine, la più attesa, XIV Alba sul Monte… in Concerto in collaborazione Segreterie di Stato alla Cultura, al Turismo, SUMS, Parrocchia di San Marino, Pasticceria Patrizia A breve saranno note tutte le date ed i concerti. Invieremo le programmazioni e sarà possibile, soprattutto per l’Alba sul Monte, prenotare i posti al 337 1008856 oppure via e-mail a cameratatitano@omniway.sm) Nei prossimi mesi vi terremo informati sui nostri numerosi concerti Vi aspettiamo per condividere con noi un momento di grande musica!

Cs Associazione Musicale Camerata del Titano