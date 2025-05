Camere di Commercio di San Marino e Andorra: visione e agilità per affrontare le sfide dell’Europa

In occasione dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa si è svolto ad Andorra un incontro bilaterale tra l’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio della Repubblica di San Marino e la Camera di Commercio di Andorra, su invito di quest’ultima e alla presenza di esponenti di primo piano del Governo andorrano.

Il confronto ha confermato la piena convergenza tra le due istituzioni camerali sulla necessità di rafforzare il supporto alle imprese in un contesto in continua evoluzione, segnato da nuovi equilibri geo-economici, trasformazioni tecnologiche e – soprattutto – dalle prospettive aperte dall’Accordo di Associazione con l’Unione Europea, negoziato congiuntamente dai due Paesi.

È emersa, in entrambe le realtà, la consapevolezza che lo sviluppo economico rappresenti un elemento chiave per sostenere la qualità del sistema sociale, in un contesto di crescente competizione globale e di forte esposizione a shock esterni, tipico dei piccoli Stati.

All’incontro hanno preso parte, per la Camera di Commercio di Andorra, il Presidente Josep Maria Mas, il Direttore Sol Rossel e il Funzionario Stella Canturri; per l’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio della Repubblica di San Marino, il Direttore Generale Denis Cecchetti e la Direttrice della Divisione Trade Laura Fabbri. Le delegazioni hanno condiviso priorità comuni e approcci operativi convergenti lungo tre assi strategici:

• allineamento progressivo agli standard e alle normative europee;

• accelerazione dei processi di innovazione e trasformazione digitale;

• sostegno concreto alle PMI nei mercati internazionali.

Nel quadro di un dialogo aperto e diretto, è stato inoltre sottoscritto un Memorandum of Understanding, con particolare riferimento all’evoluzione delle funzioni camerali nell’ambito del futuro assetto europeo.

Dal confronto con il Segretario di Stato per l’Economia Jordy Puy e con i rappresentanti di Andorra Business – agenzia per la promozione degli investimenti – è emersa una sfida comune ai piccoli Stati: focalizzare lo sviluppo in ambiti nei quali l’ecosistema locale dispone almeno di competenze gestionali, così da presidiare consapevolmente tutte le fasi progettuali ed esecutive e creare, nel tempo, un ambiente capace di attrarre imprese e investimenti mirati.

Un focus particolare è stato dedicato alle valutazioni congiunte sull’Accordo di Associazione UE. All’incontro erano presenti anche il Segretario di Stato per gli Affari Europei Landry Riba, il Segretario di Stato per l’Industria Rossano Fabbri e l’Ambasciatore di San Marino ad Andorra Luca Brandi.

Così il Segretario di Stato per l’Industria Rossano Fabbri: "L’incontro sottolinea la naturale affinità tra San Marino e Andorra, due Stati di piccole dimensioni che condividono numerose sfide e opportunità. L'obiettivo è costruire proficue sinergie tra le nostre Camere di Commercio, consentendo uno scambio di esperienze e buone pratiche. Un focus particolare è stato dedicato alle valutazioni congiunte sull'Accordo di Associazione con l'Unione Europea, un dossier di fondamentale importanza per il futuro di entrambi i nostri Paesi. Abbiamo avuto modo di confrontarci su tematiche cruciali, come le normative più avanzate in settori emergenti, ad esempio quella relativa agli esport e all'intelligenza artificiale, dove le nostre realtà possono beneficiare reciprocamente delle conoscenze acquisite. Si tratta di un passo indispensabile per rafforzare i legami e sostenere lo sviluppo comune in un panorama globale in continua evoluzione."

David Vicente, Direttore del Programma Nazionale di Trasformazione Digitale, ha presentato il percorso di innovazione in atto in Andorra a beneficio sia della pubblica amministrazione che delle imprese, con l’obiettivo di migliorare la produttività e la resilienza del sistema economico rispetto alla pressione competitiva internazionale.

Tra i temi condivisi, anche le ricadute concrete dell’adesione a Eurochambres, la rete europea delle Camere di Commercio, considerata un canale strategico per rafforzare il presidio regolatorio e i servizi alle imprese nell’ambito dell’attuazione delle normative europee.

Un confronto particolarmente proficuo ha riguardato anche la funzione di accreditamento nazionale. ASE-CC ha recentemente progettato e attivato il proprio Ente di Accreditamento – SMAS – San Marino Accreditation Service, già riconosciuto a livello europeo – mentre Andorra sta valutando un’iniziativa analoga. Lo scambio di informazioni, che proseguirà nelle prossime settimane, ha evidenziato potenziali sinergie sia sul piano strategico che operativo, in linea con l’obiettivo comune di essere piccoli Stati efficienti e sostenibili in uno scenario internazionale sempre più sfidante.

Molto utile anche il confronto sulle sfide e le opportunità insite nello sviluppo del settore bancario – finanziario dei due Paesi quale leva imprescindibile per generare efficienza e slancio del sistema delle imprese locali.

Denis Cecchetti – Direttore Generale di ASE-CC commenta al termine degli incontri: “Questo confronto ha messo in chiaro una priorità strategica: i piccoli Stati devono fare squadra per affrontare sfide comuni. Abbiamo individuato aree in cui ci aiuteremo reciprocamente da subito, come ad esempio la strutturazione dell’arbitrato commerciale, dove Andorra ha già messo a punto un modello eccellente, e l’accreditamento, in cui San Marino ha già ottenuto il riconoscimento europeo del proprio Ente, istituito proprio all’interno di ASE-CC. Ma il vero salto di qualità sarà creare un programma stabile di incontri, su tematiche rilevanti per le imprese, tra le Camere di Commercio dei piccoli Stati europei. Un network capace di accelerare l’adozione di soluzioni innovative e rafforzare competitività e resilienza degli ecosistemi economici locali. Perché il contesto globale non aspetta.”

In uno spirito di collaborazione e scambio di buone pratiche, le due Camere di Commercio hanno individuato nuovi spunti per svolgere un ruolo sempre più attivo nel sostenere la trasformazione delle economie locali.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio, la Ricerca Tecnologica, le Telecomunicazioni

Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio