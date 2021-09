Camitato Paralimpico risponde ad Attiva-mente

Il Presidente del Comitato Paralimpico Sammarinese Daniela Del Din ed i membri del Direttivo comunicano di essere tutti attivi e presenti. Non a caso stiamo agendo da intermediari fra il Comitato Paralimpico Internazionale e le nostre Istituzioni, essendoci già in programma un incontro fra le parti. Vorremmo comunicare ai “soci fondatori” di informarsi prima di fare proclami senza cognizione di causa e di pubblicare comunicati ridicoli volti unicamente a denigrare e ad offendere dei volontari. Tra l’altro in tutti questi anni questi “soci fondatori” non li abbiamo mai visti, sono stati completamente silenti, ci chiediamo a questo punto chi abbia degli interessi e rancori personali. Vogliamo infine dire ai “soci fondatori “di stare sereni ci pensiamo noi a comunicare quello che succede agli organismi paralimpici internazionali.

Cs Il Direttivo