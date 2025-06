Cammina, cammina, il bilancio della Genga per l’anno 2024

L’assemblea ha anche nominato il nuovo direttivo. Confermato alla presidenza Roberto Bucci

C’è un bilancio economico e uno emozionale, affettivo e solidaristico nell’assemblea della Genga (Associazione escursionisti sammarinesi). C’è un dovere amministrativo che si celebra ogni anno in questo periodo, ma che include soprattutto le tante sfumature che caratterizzano l’attività del gruppo. Il primo dato riguarda infatti una partecipazione costante e coinvolgente, con ben 34 iniziative calendarizzate durante il 2024, pensate e organizzate sia per i camminatori, sia per i soci che con l’età hanno smesso di fare le scarpinate. In un anno sono stati coperti 460 chilometri a piedi (quasi la distanza San Marino – Torino) con un totale di 1074 partecipanti, come risulta dal libro delle firme. Il numero aggiornato degli iscritti tocca quota 1029. Tra questi anche il Vescovo, Monsignor Domenico Beneventi, a cui è stata consegnata la tessera 1001 quando ha ricevuto il gruppo nella sua sede a Pennabilli. Sono oltre 2000 i follower sulle pagine social, che si tengono costantemente aggiornati sulle proposte escursionistiche, alle quali talvolta partecipano anche i non iscritti. Nel 2024 è stato possibile riprendere anche le gite fuori territorio. In particolare: in primavera, Foligno e Spello; nello scorso autunno, Verona e il monte Baldo. Esperienze di grande interesse ambientale, oltre che storico e culturale. Nel mezzo, ben 7 appuntamenti conviviali, tra cui quelli ricorrenti come la polentata invernale, o quelli organizzati per cementare amicizie e collaborazioni, Tra questi, particolarmente significativo è stato l’incontro con i Walkers di Maciano, con i quali i genghisti hanno condiviso la camminata sulle pendici del Carpegna e il pranzo sul lago di Andreuccio. Un’altra preziosa collaborazione è stata instaurata con le “Orme – Camminare liberi” di Foligno, che hanno molto gradito la loro escursione sul Titano. L’assemblea ha provveduto anche a rinnovare le cariche interne. Sono stati eletti: Roberto Bucci, confermato alla presidenza; Ferdinando Bollini, vice; Augusto Gatti, segretario; Emanuela Biondani, tesoriera. Gli altri membri del direttivo sono: Giuseppe Terenzi, Roberto Tura, Leonardo Sacchetta, Valter Morolli, Terzo Zafferani, Angela Venturini, Antonio Capezzone (new entry). Sindaci revisori: Sergio Marzi e Corrado Ceccoli. Forse, la cosa più semplice da approvare, è stato il bilancio economico, vista le modeste risorse dell’associazione. Infatti, è alimentato dalle tessere dei soci, sempre ferme a 15 euro, e dalla quota di 3 euro che viene corrisposta per la colazione servita durante le camminate, con un punto ristoro organizzato e allestito dai membri del direttivo e diventato un elemento caratteristico di ogni escursione. Così facendo, grazie al prezioso contributo dei volontari, anche il bilancio registra sempre un attivo, piccolo, ma costante, approvato per acclamazione.

C.s. Associazione La Genga