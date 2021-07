“Cammina e arriverai al sole”: presentato il libro sulla vita di Roberto Valducci

“È stato un privilegio per me essere entrato nella vita di Roberto Valducci, poter capire cosa pensava, cosa provava”. Così ha esordito Sergio Barducci, autore del romanzo biografico ‘Cammina e arriverai al sole’ che racconta la vita del fondatore di Valpharma Group e che è stato presentato ieri sera, giovedì 15 luglio, al Teatro Titano di San Marino Città. “Questa non è solo una biografia – ha proseguito Barducci – ma un vero e proprio romanzo d’amore, perché Roberto aveva un amore profondissimo e incondizionato nei confronti della sua famiglia, della sua azienda e dei suoi dipendenti”. La serata è stata aperta dal saluto istituzionale del Segretario di Stato per la Cultura Andrea Belluzzi: “Valducci non era cittadino sammarinese – ha detto il Segretario - ma amava profondamente questo paese e ha lasciato tracce del suo passaggio in modo indelebile. Nel 1987, aprì il primo stabilimento nella Repubblica di San Marino. Oggi il gruppo Valpharma conta oltre quattrocento dipendenti e rappresenta una delle eccellenze mondiali nel settore farmaceutico e nutraceutico a rilascio modificato. Rigoroso e meticoloso nel suo lavoro, affabile e disponibile nei rapporti umani, è stato protagonista di una vita intensa e straordinaria. Una vita degna appunto di un romanzo”. Di fronte a una sala gremita di familiari, amici, conoscenti e dipendenti delle tre aziende del Valpharma Group, Alessia Valducci, figlia di Roberto e presidente del Gruppo, ha ripercorso insieme a Barducci le tappe salienti della straordinaria esperienza umana del padre, la sua passione per il lavoro e per la cultura, la sua profonda umanità, la sua curiosità, la sua intraprendenza. L’evento, condotto da Pino Cesetti, è stato impreziosito da alcuni ospiti: l’attore Francesco Vignali ha letto alcuni passi del libro, Checco Guidi, poeta dialettale, ha declamato una poesia di Tonino Guerra, amico fraterno di Valducci, Joanne Stacchini, storica dipendente di Valpharma, ha condiviso un suo personale ricordo di Roberto Valducci. Ha portato un saluto anche l’editore Roberto Mugavero. Quello di ieri sera è stato il primo di una serie di appuntamenti per la presentazione del libro ‘Cammina e arriverai al sole’.