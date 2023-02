Camminare insieme alla malattia In occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro, l’Associazione Oncologica Sammarinese sottolinea come le nuove frontiere della medicina consentano oggi di convivere con la malattia

Camminare insieme alla malattia.

È innegabile, di tumore ancora si muore e i dati statistici stanno lì a dimostrarlo con crudeltà, continuando ad attestarlo fra le principali cause di morte, ma è altrettanto vero che la percentuale delle persone che riescono a superare la malattia oncologica sono costantemente in crescita e risultano essere il doppio rispetto a quanto avveniva vent’anni fa. Un messaggio di speranza che in questa Giornata Mondiale di riflessione dobbiamo saper cogliere, cominciando ad immaginare il cancro come una malattia cronica, certo invalidante ma non più così nefasta come lo era un tempo. La prevenzione, la diagnosi precoce, le cure sempre più mirate ed efficaci, ci consentono di affrontare un momento difficile della nostra esistenza guardando al futuro con maggiore serenità e vivere più intensamente il presente. Questa giornata celebrativa rappresenta un importante richiamo a riflettere su cosa ognuno di noi può fare per combattere il cancro, dalle istituzioni agli esperti, dai pazienti ai cittadini. Dobbiamo continuare ad investire in ricerca e in una sanità più vicina alle persone aumentando la consapevolezza e l'educazione sul cancro, e spingendo soprattutto sulla prevenzione, la strategia a lungo termine più conveniente per il controllo del cancro. Dobbiamo ridurre l'esposizione ai fattori di rischio e garantire che le persone ricevano le informazioni e il supporto di cui hanno bisogno per adottare stili di vita sani, senza trascurare l’attenzione verso gli stati d'animo, i pensieri e le emozioni di chi convive con una diagnosi del genere. Importante anche investire sull'assistenza e le misure di supporto sociale anche nei confronti dei familiari e parenti che svolgono l’importante funzione di caregiver.

ASSOCIAZIONE ONCOLOGIA SAMMARINESE

