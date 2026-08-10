

Grande partecipazione e intensa emozione hanno caratterizzato il Cammino Spirituale “San Francesco – i passi sul Monte Titano”, svoltosi sabato 8 agosto 2026.

L’iniziativa ha preso avvio alle ore 8:00 dalla Chiesa del Suffragio (Piazza Mercatale, Borgo Maggiore) e ha condotto i partecipanti lungo un itinerario suggestivo e ricco di significato:

l’attraversamento della Costa dell’Arnella, l’arrivo in Città, la sosta alla Chiesa della Meditazione e del Silenzio, il momento di raccoglimento presso la Chiesa di San Francesco con la lettura comunitaria del Cantico delle Creature, il passaggio alla Basilica del Santo Marino e il percorso suggestivo attraverso le Tre Torri di San Marino, con ingresso alla Chiesa di Santa Barbara nella Torre Guaita. Il rientro è avvenuto alle ore 11:30, suggellando un’esperienza di profonda spiritualità e condivisione.

Il cammino ha rappresentato un’occasione di unione tra spiritualità, natura e cultura, celebrando la bellezza del Creato e la memoria di San Francesco sul Monte Titano. L’iniziativa si inserisce nel programma delle celebrazioni per l’800° anniversario della morte di San Francesco d’Assisi (1226–2026), dal titolo “San Francesco e la Libertà: 800 anni di Pace, Fraternità e Custodia del Creato”.

Il ricco calendario di eventi annovera convegni, pellegrinaggi, concerti, iniziative filateliche e numismatiche, con la finalità di valorizzare il legame storico tra San Francesco e la Repubblica di San Marino, ricordando il passaggio del Santo sul Monte Titano e il suo messaggio di libertà, sobrietà e pace, valori ancora oggi fondanti.

L’intero programma gode del sostegno e del Patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo, impegnata nella promozione del turismo della spiritualità e nella valorizzazione della rete dei cammini francescani, nonché del patrimonio storico e religioso della Repubblica di San Marino, investendo sempre più in un’offerta turistica capace di coniugare spiritualità, autenticità e valorizzazione del territorio, sulla scia di un percorso intrapreso da tempo, finalizzato a rafforzare l’identità della Repubblica quale destinazione di qualità e di significato”.

Il prossimo evento celebrativo in programma è fissato per il 29 agosto, giorno in cui si svolgerà il Cammino "PELLEGRINAGGIO sui passi di San Marino e San Francesco", inserito nel programma delle celebrazioni delle festività del Santo Patrono.

La cittadinanza è invitata a prendere parte a questo momento di condivisione e spiritualità intimamente connessi a principi identitari e valori fondanti la storia della Repubblica di San Marino.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato Turismo

Riproduzione riservata ©