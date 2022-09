Campagna arruolamento Volontari Protezione Civile

Al via una nuova campagna di arruolamento di Volontari di Protezione Civile che permetterà di arricchire il corpo dei già 170 volontari, tra volontari dei Gruppi di Castello e Associazioni di Volontariato, che da più di un anno sono al servizio della comunità e del bene comune, nell’ambito delle attività di protezione civile. Il bando avrà luogo dal 22 settembre al 24 ottobre e si pone l’obiettivo di reclutare n.20 Volontari di Protezione Civile I nuovi 20 volontari, che si aggiungono a quelli che non hanno potuto formarsi lo scorso anno, seguiranno il Corso Base nelle giornate del 5 e 6 Novembre 2022, a seguito del quale potranno essere definiti “volontari operativi” e quindi potenzialmente attivabili in scenari emergenziali. In base agli accordi siglati dalla Repubblica di San Marino con il Dipartimento nazionale di Protezione Civile italiano e con la Regione Emilia Romagna, il corso base ha validità anche in Italia, nell'ottica della mutua collaborazione tra i due Stati nelle attività di protezione civile. Cogliamo l’occasione per esprimere grande soddisfazione e per ringraziare i volontari che ci hanno supportato in questi mesi nelle varie attività che sono stati chiamati a svolgere, sempre con gran impegno, costanza e dedizione.

