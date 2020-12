Campagna di Natale Aslem: un grande successo

ASLEM, l’Associazione Sammarinese per la Lotte contro le Leucemie e le Emopatie Maligne, è stata protagonista in questi giorni con la tradizionale Campagna di Natale che ha portato i Sammarinesi a scegliere di mettere sotto l’albero la solidarietà. “La Campagna è stata un successo e tutti i prodotti proposti sono esauriti” conferma la Presidente ASLEM Patrizia Cavalli “Siamo felici del risultato, ma soprattutto siamo grati a tutti coloro che continuano a sostenere ASLEM e a chi ha scelto di farlo per la prima volta. Abbiamo riscontrato una maggiore adesione rispetto agli anni passati e questo ci riempie di gioia perché significa che la Comunità ha abbracciato con forza la nostra missione: sconfiggere le malattie oncoematologiche in maniera definitiva, attraverso il sostegno alla ricerca e all’iscrizione nel Registro Donatori di Midollo Osseo di nuovi potenziali donatori, nuove speranze di vita per tutti i malati in attesa di un trapianto salvavita.” L’Associazione da anni si impegna sul territorio della Repubblica a sensibilizzare i giovani sulla donazione di midollo osseo e sostiene economicamente progetti di ricerca che mirano a sconfiggere queste forme tumorali del sangue tra le più aggressive: “E’ in questi 2 ambiti che verranno destinati i fondi raccolti in occasione di questa Campagna. Ci teniamo a ringraziare di cuore tutti i volontari che hanno reso possibile questo risultato in un anno difficile che ancora oggi sta fortemente provando la nostra Comunità.” La Presidente e il Consiglio Direttivo di ASLEM desiderano porgere un augurio di buone feste a tutta la cittadinanza.