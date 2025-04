Campagna di Pasqua ASLEM

Torna la tradizionale Campagna di Pasqua ASLEM: dolci uova di cioccolati e soffici colombe artigianali Lyuke Bakery che porteranno gioia e speranza nelle case sammarinesi. ASLEM, Associazione Sammarinese impegnata nelle lotta contro i tumori del sangue, utilizzerà i fondi raccolti per continuare l’attività di iscrizione di nuovi donatori di midollo osseo nel Registro Donatori Midollo Osseo, e andrà a finanziare il Progetto di Ricerca sullo sviluppo di Cellule Terapeutiche per la cura delle Leucemie T – Progetto CARTEL – del Laboratorio di Terapie Cellulari dell’Università di Modena e Reggio-Emilia. "Ogni prodotto ASLEM che sceglierete di portare sulle vostre tavole non è solo un dolce regalo, ma un vero e proprio atto di solidarietà. Grazie al vostro contributo potremo offrire una speranza concreta a chi combatte gravi malattie del sangue.” Afferma la Presidente ASLEM Patrizia Cavalli. “La generosità della comunità Sammarinese ci permette l’avvicinamento a un futuro in cui sempre più persone possano trovare un donatore compatibile e accedere a cure sempre più avanzate. A nome di tutta l’Associazione e di chi beneficerà del vostro gesto, grazie di cuore per essere al nostro fianco in questa missione di vita. Insieme, possiamo fare la differenza. Buona Pasqua di solidarietà a tutti!" I volontari di ASLEM ti aspettano dal 7 al 12 Aprile:

Lunedì 7, Martedì 8, Mercoledì 9, Giovedì 10, Venerdì 11 Aprile - Ospedale di Stato (ISS) ingresso e ambulatori specialistici

Lunedì 7 e Giovedì 10 Aprile - Mensa Tavolucci

Venerdì 11 Aprile - Discount Giorgetti, COAL Fiorentino e Centro Commerciale Azzurro

Sabato 12 Aprile - Centro Commerciale Azzurro, Titancoop Valdragone, Titancoop Dogana, COAL Fiorentino e Discount Giorgetti

Grazie a chi sceglierà di sostenerci! Per informazioni e prenotazioni: ASLEM Via Ca’ dei Lunghi 136 – Borgo Maggiore 47893 0549992929 – 3703476773 info@aslem.sm www.aslem.sm

C.s. Aslem

