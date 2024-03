Campagna di Pasqua, la soddisfazione di Aslem

ASLEM desidera ringraziare sentitamente tutta la popolazione sammarinese per il sostegno fornito alla Campagna di Pasqua 2024: “Un successo strepitoso che già dai primi giorni di Campagna ha visto una richiesta dei prodotti ASLEM davvero importante” Afferma la Presidente ASLEM Patrizia Cavalli. “I cittadini hanno capito e accolto il focus di questa raccolta fondi e hanno scelto di supportare il nostro Progetto INSIEME, che vede ASLEM impegnata nella riqualificazione delle attrezzature e nella ristrutturazione del Reparto Oncologico e Oncoematologico dell’Ospedale di Stato.” Il ricavato della Campagna andrà infatti a sostenere l’acquisto di attrezzature all’avanguardia e il rifacimento totale degli ambienti del Reparto di Oncologia e Oncoematologia, che avverrà nei prossimi mesi. “Se ASLEM si è potuta impegnare in questo Progetto è solo grazie a tutti coloro che ogni volta scelgono di sostenerci con la loro fiducia” conclude la Presidente Cavalli “ASLEM desidera ringraziare e porgere un sentito augurio a tutti per una serena Pasqua”.

