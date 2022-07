Campagna di phishing attraverso false e-mail

È in atto una campagna di phishing attraverso false e-mail recanti il logo della Gendarmeria, Europol e lo stemma della Repubblica, a firma del Colonnello Maurizio Faraone e di altri rappresentanti delle forze dell'ordine. Le e-mail invitano ad aprire un allegato contenente un falso “atto di citazione in tribunale” e prospettano alla vittima un’inesistente indagine penale nei suoi confronti; il tutto allo scopo di causare agitazione nel destinatario, inducendolo a ricontattare i truffatori ed esponendosi in tal modo a successive richieste di pagamenti in denaro o comunicazione di propri dati personali. Prestare la massima ATTENZIONE: trattasi di un raggiro. La Gendarmeria raccomanda di non dare alcun seguito a tali e-mail, evitando di entrare in contatto con i truffatori ed astenendosi dal fornire i propri dati personali, pagare le somme richieste o dall’aprire qualunque tipo di allegato. Nessuna forza di polizia contatterebbe mai direttamente i cittadini, attraverso email o messaggi, per richiedere loro pagamenti in denaro o comunicazioni di dati personali, dietro minaccia di procedimenti o sanzioni penali.

Cs - Gendarmeria

