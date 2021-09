Campagna referendaria del Comitato Uno di Noi

Campagna referendaria del Comitato Uno di Noi.

Il Comitato Uno di Noi è lieto di annunciare che incontrerà la cittadinanza:

il 10 settembre alle ore 21 a Borgo Maggiore, sotto le Logge.

Apertura della campagna referendaria. Interverranno membri del Comitato e ospiti italiani. Spazio anche per il pubblico dibattito



il 14 settembre alle ore 17,30 e ore 21,15 a Borgo Maggiore, al Cinema Concordia. Proiezione del film UNPLANNED, in lingua italiana, attualmente in fase di proiezione in anteprima nazionale nella penisola italica.

Il film, tratto da una storia vera, racconta di Abby Johnson, direttrice della clinica abortiva più importante degli Stati Uniti, che si trova ad assistere ad un’interruzione di gravidanza e da lì comprende la grande menzogna nascosta dietro al cosiddetto “diritto” all’aborto.

Ingresso a pagamento € 3 al pomeriggio e € 5 alla sera



il 20 settembre alle ore 21 al Teatro del Centro Sociale di Fiorentino.

Serata dedicata a testimonianze e al dibattito



il 24 settembre alle ore 21 alla Sala Polivalente di Serravalle – Sala Little Tony.

Chiusura della campagna referendaria. Interverranno membri del Comitato e ospiti stranieri. Spazio anche per il pubblico dibattito



Ai sensi del protocollo sanitario e delle linee guida approvate dal Congresso di Stato con delibera n. 6 del 31 agosto scorso, è obbligatorio l’utilizzo delle mascherine in tutti i luoghi al chiuso utilizzati per la campagna referendaria.



Ci potrete seguire su San Marino RTV alle seguenti trasmissioni:

Speciale referendum

Venerdì 10 settembre ore 21 – replica sabato 11 settembre ore 12:40

Venerdì 17 settembre ore 21 – replica sabato 18 settembre ore 12:40

Venerdì 24 settembre ore 21



Tribuna referendaria

Lunedì 13 settembre ore 21 – replica martedì 14 settembre ore 14:10

Mercoledì 15 settembre ore 21 – replica giovedì 16 settembre ore 14:10

Martedì 21 settembre ore 21 – replica mercoledì 22 settembre ore 14:10

Giovedì 23 settembre ore 21 – replica venerdì 24 settembre ore 14:10



Infine, abbiamo il piacere di annunciarvi che, oltre ad essere presenti

su Facebook e su Instagram, da oggi ci potete seguire anche al nostro sito web:

https://www.comitatocontrario2021.org

Comunicato stampa

Uno di Noi





