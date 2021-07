Campagna vaccinale Covid-19: giovedì 8 luglio ultimo giorno utile per prenotarsi

Valutato il buon esito della campagna vaccinale contro il virus Sars-CoV-2, l’Istituto per la Sicurezza Sociale, come da delibera del Congresso di Stato (n 26 del 28 giugno 2021), ha previsto una significativa riduzione delle sedute vaccinali anti-Covid. Le vaccinazioni saranno effettuate solo durante alcune giornate per concentrare le sedute per coloro che ancora non hanno terminato il percorso di immunizzazione. Fanno eccezione le vaccinazione per i turisti stranieri, che proseguiranno come da calendario concordato. Per tali ragioni, l’ISS annuncia la chiusura delle prenotazioni per la vaccinazione anti-Covid. L’ultimo giorno utile per prenotarsi sarà giovedì 8 luglio 2021. Fino a tale data, le modalità di prenotazione restano le medesime: è altamente consigliato l’utilizzo del servizio on-line accessibile dalla home page dell’ISS nella sezione “Servizi On-line”, oppure raggiungibile direttamente digitando l’indirizzo https://servizionline.iss.sm/#new-4. Per prenotare resta comunque disponibile anche il servizio telefonico al numero CUP dedicato (0549 994905).

La campagna di vaccinazione registra la completa immunizzazione di oltre il 70 per cento della popolazione sammarinese vaccinabile, con una percentuale superiore all’80 per cento nelle fasce di età con più di 60 anni. Il tasso di copertura vaccinale rimane alto anche nelle fasce più giovani dove si registra un’adesione fra il 66 e il 75 per cento. Incoraggianti i dati nella fascia di età 12 - 15 anni con una percentuale che sfiora il 16 per cento. Ad oggi risultano 44.659 le vaccinazioni anti-Covid somministrate a San Marino, di cui 22.174 prime dosi e 22.485 secondi dosi e dosi uniche.

C.s. ISS