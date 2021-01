Campagna vaccinale, preoccupazione da parte dell'ASMO

L'Associazione Sammarinese Medici Ospedalieri intende condividere le proprie preoccupazioni in merito alla campagna vaccinale contro il coronavirus, in quanto, essendo continuamente in contatto con le realtà vicine dell'Area Vasta e con i colleghi d’oltreconfine, sa che entro la prossima settimana tutto il personale sanitario delle Asl limitrofe - Ravenna, Rimini, Faenza, Forlì e Cesena - verrà sottoposto, e in buona parte lo è già stato, alla prima dose del vaccino e che la campagna vaccinale verrà conclusa prima della fine di gennaio. Questo comporta che tutte le realtà ospedaliere del circondario saranno finalmente in grado di operare, entro tale data, nella massima sicurezza e in grado di garantire l'efficienza di tutti i servizi. Purtroppo ad oggi non è dato sapere cosa accadrà per il nostro ospedale. Sottolineiamo che essendo la nostra una realtà autonoma e purtroppo in buona parte obbligata alla autosufficienza, si rende ancora più impellente la necessità di vaccinare tutto il personale sanitario per consentire la continuità dei servizi, anche alla luce dei recenti numeri che non appaiono per niente incoraggianti e del fatto che anche alcuni medici si sono recentemente ammalati di questa patologia. Chiediamo quindi come sanitari tutti - medici, paramedici ed operatori in toto della sanità sammarinese - una data certa di inizio della campagna vaccinale nel nostro Paese.

ASMO