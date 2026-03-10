Campionati italiani indor master, Argento per Silvia Cenni

I Campionati Italiani indoor master si sono appena conclusi regalando un prezioso argento a Silvia Cenni nella categoria F35. 1657 iscritti in provenienza da 398 società si sono sfidati nella quattro giorni di gare al Palacasali di Ancona. Era presente anche la San Marino Athletics Academy con due delle sue atlete di punta nel settore master. Silena Stolfi nel getto del peso F50 avvicina il suo personale con la misura di 8.81m e ottiene il 4 posto. Nel salto in lungo, Silvia Cenni, al ritorno alle gare dopo le tre gravidanze, balza a 4.84m al secondo tentativo a soli 4 cm dalla campionessa italiana Serena Puglisi di Villafranca. “Questo è il mio rientro nelle gare indoor dopo tantissimi anni. Mi dispiace per quel terzo salto nullo che solleticava i 5 m” dichiara l’atleta a fine gara.







