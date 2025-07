Campionato Sammarinese: la Cava dei Balestrieri accende la notte con la quarta gara stagionale

Venerdì 4 luglio, alle ore 21.30, la suggestiva Cava dei Balestrieri ha ospitato la quarta prova del Campionato Sammarinese di tiro con la balestra, regalando ai partecipanti e agli spettatori una serata dal grande fascino, scandita da precisione, silenzio e tensione agonistica. La competizione, svoltasi in notturna, ha visto il trionfo di Roberto Ridolfi, autore di una prova solida e precisa che gli è valsa il primo posto. Sandro Della Valle ha conquistato il secondo gradino del podio, mentre il terzo posto è andato a Emanuele Mularoni, a pari merito con Luciano Francioni. Quest’ultimo, con gesto di rara eleganza e sportività, ha scelto di non disputare lo spareggio, lasciando spazio al collega. La gara, intensa e ben equilibrata, ha confermato l’alto livello tecnico dei partecipanti e lo spirito di appartenenza che continua a distinguere la comunità balestriera sammarinese. Il Campionato proseguirà venerdì 18 luglio, sempre in notturna e sempre nella suggestiva cornice della Cava dei Balestrieri, per una nuova serata all’insegna della tradizione, della competizione e della bellezza di uno sport che da secoli onora la storia della Repubblica.

C.s. Federazione Sammarinese Balestrieri