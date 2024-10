Campo scuola "Anch'io sono la protezione civile": l'edizione 2024 Dal 14 al 27 ottobre a Macerata Feltria

Entra nel vivo l’edizione 2024 del campo scuola “Anch’io sono la protezione civile”, un progetto formativo e divulgativo dedicato ai ragazzi delle elementari e delle medie, organizzato dai Gruppi Comunali volontari di Protezione Civile dell'Alto Montefeltro e con la collaborazione dei volontari della Croce Rossa Italiana. Grazie al Protocollo d’Intesa siglato tra il Servizio di Protezione Civile della Repubblica di San Marino e la Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio della Regione Marche in data 11.12.2023 che prevede tra le altre cose anche la promozione di percorsi formativi comuni di sensibilizzazione delle attività di Protezione Civile, aderisce all’iniziativa in modo proattivo e dinamico anche l’Unione Volontariato di Protezione Civile della Repubblica di San Marino. Fin dal primo giorno di attività i volontari di protezione civile sammarinese si sono prodigati a collaborare e sensibilizzare le nuove generazioni e scolaresche che visitano il campo.

Aderiscono al progetto i tredici comuni dell'Alto Montefeltro: Bel forte all'Isauro, Carpegna, Frontino, Lunano, Macerata Feltria, Mercatino Conca, Montecerignone, Monte Grimano Terme, Montecalvo in Foglia, Piandimeleto, Pietrarubbia, Sassocorvaro Auditore, Tavoleto.

Quest’anno è stato identificato Comune capofila e sede dell'evento il Comune di Macerata Feltria, uno dei sette comuni nello stato di emergenza derivante dall'alluvione di maggio 2023 che ha colpito Marche ed Emilia Romagna.

Il progetto nasce con una triplice finalità:

- Svolgere un'attività informativa rivolta ai ragazzi delle scuole con l'obiettivo di sensibilizzarli ad una "coscienza civica" improntata allo spirito di servizio verso la cittadinanza, trasmettendogli principi importanti legati anche alle norme fondamentali di comportamento responsabile da tenere in caso di emergenza.

- Svolgere un'attività formativa rivolta ai volontari di Protezione Civile riguardante la logistica da campo, con esercitazioni sull'utilizzo di attrezzature utili in emergenza e rilascio di attestati di frequenza.

- Far conoscere il mondo della protezione civile come strumento anche di prevenzione, evidenziando il ruolo dei volontari sia in tempo di "pace" che in emergenza.

Il campo allestito sarà operativo h24, rispecchierà in tutto e per tutto un vero campo utilizzato in emergenza (tende, attrezzature, segreteria…) consentendo ai bambini, ai ragazzi e ai cittadini che ospiterà, di esplorare a 360 gradi, in maniera diretta e concreta, il mondo della Protezione Civile e in particolare del volontariato.

Domenica 27 ottobre, a conclusione dell’edizione 2024, è previsto un momento istituzionale al quale parteciperà anche il nostro Segretario di Stato Matteo Ciacci che, ringraziando per il gradito invito ha asserito: “Credo fermamente che la sensibilizzazione delle ragazze e dei ragazzi improntata alla formazione di una "coscienza civica", la continua attività formativa e di aggiornamento dei Volontari di Protezione Civile e l'importanza del concetto di prevenzione siano aspetti fondamentali per garantire l'operatività della Protezione Civile e dei suoi Volontari nel presente e nel futuro”.



