Candele sotto le Stelle 2022, Vimini: «Una cartolina magica per Pesaro2024».

Più di 20mila candele, 20 quintali di fiammelle, 80 stabilimenti coinvolti, 7 chilometri di litorale. Sono i numeri della ottava edizione di Candele sotto le Stelle, la notte più glamour e magica dell’estate, che illuminerà la Riviera del San Bartolo, da Pesaro a Gabicce Mare passando per Gradara. «Una delle intuizioni più “felici” degli ultimi anni - ha commentato il vice sindaco e assessore alla Bellezza Daniele Vimini -. Una manifestazione semplice, ma allo stesso tempo forte e poetica, che crea momenti di convivialità unici». Dopo due anni di restrizioni dovuti alla pandemia, «Quest’anno si torna alla normalità, anche se la raccomandazione è sempre quella di mantenere alta l’attenzione». Dress code total white, beach- nic sulla spiaggia, cena in riva al mare, musica, spettacoli di luce, cultura e tanti desideri da esprimere. Tra le iniziative: «Dalle 22.30 la pizzica salentina della compagnia Chora animerà piazzale della Libertà, sempre alla palla di Pomodoro verrà realizzata la scritta “Pesaro2024” con le candele, poi l’apertura del Museo Nazionale Rossini dalle 21 alle 23. Il ringraziamento va a tutti coloro che lavorano all’organizzazione dell’evento, garantendo anche il massimo della sicurezza: Riviera Banca, Hera official sponsor della Capitale Italiana della Cultura 2024, poi Ente Parco San Bartolo, ASPES, Apa Hotels, Proloco di Candelara, MarcheMultiservizi, Bagni di Ponente/Levante/ Sottomonte/Baia Flaminia, Pesaro Village, Centro Operativo, Protezione Civile, Capitaneria di Porto, Adriabus, CNA, Confesercenti, Confcommercio, Confartigianato». Un evento fisso della programmazione estiva pesarese, che «si rinnova e che ogni anno coinvolge sempre più associazioni e attività – ha aggiunto l’assessore alle Attività Economiche Francesca Frenquellucci -. Un’iniziativa innovativa, unica nel suo genere che in una sola serata è in grado di coinvolgere circa 30mila persone. Un bell’indotto per tutto il territorio». L’intero litorale sarà illuminaoa da oltre 20mila fiammelle fornite in kit ai bagnini delle spiagge e posizionate su quasi 1000 paletti sull'acqua come candelieri e nelle vie del borgo di Gradara, dalla Pro Loco di Candelara e da Aspes Spa: «A questo evento ogni anno lavorano tantissime persone, ma non siamo mai abbastanza - così Federico Malaventura della Pro Loco di Candelara, insieme al presidente Pierpaolo Diotallevi -. Insieme a noi ci sarà anche la Onlus Gulliver, ma chiediamo la massima disponibilità anche ai bagnini».

cs Comune Pesaro





