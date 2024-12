Candidatura alla Presidenza del Partito Democratico Cristiano Sammarinese

Ho formalizzato ieri al Partito la mia candidatura alla Presidenza del Consiglio Centrale. In questi giorni ho tenuto un riserbo nonostante le chiamate in causa per rispetto agli organismi ed al partito stesso. Questa mia scelta nasce dalla volontà di continuare a mettere a disposizione del partito l’esperienza maturata in oltre vent’anni di militanza. Mi candido con profondo senso di responsabilità e sincera dedizione, consapevole del ruolo cruciale che il nostro partito ricopre nel panorama politico e sociale della Repubblica. Sono profondamente convinto che il nostro partito, forte del recente risultato elettorale, abbia le risorse e l’energia per consolidare ulteriormente il prorpio ruolo, rafforzare i legami tra i suoi membri e promuovere il dialogo come strumento essenziale per affrontare le sfide che ci attendono. La mia non è una candidatura contro qualcuno, ma per il PDCS. Credo che lavorare insieme, coinvolgendo tutti, sia l’unica strada per dare continuità ai valori e agli ideali che il nostro partito rappresenta. Solo insieme possiamo guardare al futuro con fiducia, mantenendo il nostro ruolo di riferimento per il Paese.

cs avv. Francesco Mussoni