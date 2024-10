Cane maltrattato, la Segreteria al Territorio e Ambiente esprime il proprio sdegno e la sua ferma condanna

In seguito al grave episodio di maltrattamento avvenuto pochi giorni fa ai danni di un cane di razza denunciato da Apas, la Segreteria al Territorio e Ambiente intende esprimere il proprio sdegno e la sua ferma condanna all’accaduto. La Segreteria al Territorio e Ambiente si è fin da subito attivata e sta monitorando la vicenda nel rispetto dei ruoli e delle relative indagini già in corso affinché venga fatta chiarezza su questo episodio riprovevole. La Segreteria al Territorio intende avviare una riflessione anche per recepire tutti gli indirizzi e le proposte utili che possano portare ad una revisione degli articoli del codice penale relativi al maltrattamento e abbandono di animali.

C.s. Segreteria Territorio e Ambiente

