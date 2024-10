Canfora, Cardini, Basile e Chiaruzzi fra i docenti del nuovo ciclo di lezioni del dottorato in Scienze Storiche dell’Università di San Marino

I docenti e gli allievi del dottorato di ricerca in Scienze Storiche dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino sono impegnati in una nuova serie di lezioni dal titolo “Storiografia e diplomazia”. Nelle scorse settimane, a partire da martedì 24 settembre, gli approfondimenti sono stati curati da accademici provenienti dall’Ateneo Ca’ Foscari di Venezia, ‘La Sapienza’ di Roma e le Università di Trento, Catania, Bari e Padova. In cattedra anche l’ex diplomatica italiana Elena Basile, attiva in passato in Paesi come Belgio e Svezia: ha affrontato temi come il conflitto russo-ucraino e quello israelo-palestinese. Spazio inoltre alle figure di Niccolò Machiavelli e Francesco Guicciardini. Michele Chiaruzzi, docente dell’Ateneo di Bologna e direttore del Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali dell’Università di San Marino, ha curato proprio ieri una lezione intitolata “Torquato Tasso e la figura dell’ambasciatore”. Gli approfondimenti e le attività si concluderanno la prossima settimana: previsti fra gli altri nella sede dell’Ex Tribunale, nel centro storico del Titano in via Salita alla Rocca 44, gli interventi di Franco Cardini, Maurice Aymard e Luciano Canfora.

cs UniRsm

