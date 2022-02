Cani avvelenati, lo sdegno del Pdcs

Gli ultimi episodi di avvelenamento nei confronti dei cani, animali da affezione, manifestatesi in zona Monte Cerreto, richiamano ancora una volta noi cittadini e la politica tutta, a non chiudere gli occhi di fronte a determinate dinamiche che, oltre procurare danni morali alle famiglie detentrici degli amici a quattro zampe, mettono a repentaglio la sicurezza e la salubrità delle aree interessate frequentate queste, non solo da possessori di cani, ma anche da famiglie con bambini, turisti e scuole che svolgono attività extrascolastica. Alla luce di quanto accaduto, il PDCS non può che esprimere preoccupazione unitamente a forte sdegno verso chi o coloro che ormai da dieci anni si macchiano di questi reati. Rivolgiamo calorosamente un appello alla popolazione affinché, in caso di situazioni anomale, denunci quanto prima l’accaduto presso le autorità competenti ricordando altresì che la normativa esistente prevede misure di condanna per coloro che procurano intossicazione e, in casi gravi, la morte dell’animale. Il PDCS con responsabilità e senso di dovere, invita le Autorità competenti a proseguire con determinazione lo svolgimento delle indagini confermando il suo appoggio alle azioni che si dovranno intraprendere per giungere definitivamente al termine di questa triste pagina di storia del nostro Paese. Si rivolge sentita vicinanza a tutti coloro che negli anni hanno dovuto subire la perdita del loro caro “amico”.

c.s. Pdcs

