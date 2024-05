Canicross San Marino in gran spolvero alla Yeti Bardo 2024

Si è appena conclusa la due giorni di gare di canicross a Bardonecchia con ottimi risultati per la squadra di canicross della San Marino Athletics Academy. Il Trofeo Internazionale Yeti Bardo 2024 ha avuto l’adesione di atleti da tutta Europa e dal Canada, i quali si sono cimentati sul percorso dei Campionati Mondiali di canicross che si svolgeranno ad ottobre. Il Team Canicross San Marino ha partecipato con 4 concorrenti. La più giovane Grace Buscarini (7 anni) ha corso il 1.5 km di percorso ondeggiante con Asso e sotto la guida di papà Michele ottenendo un ottimo 3 posto. Nella categoria young girl (11-14 anni), la sorella Emma, in totale simbiosi con Icy (border collie di 7 anni) non si è fatta impressionare dalla ripida salita iniziale e , passo dopo passo, ha guadagnato secondi, battendo atlete più titolate. Si mette al collo la medaglia d’argento dietro un’imprendibile atleta francese. Nella categoria Adapted, Ruggero Marchetti ha corso con Bo e la guida Denis Cestaro (Cerbero Team) interpretando al meglio il percorso e andando a vincere la gara. Nella categoria Bikejoring, Paola Carinato con Icy ha percorso con maestria il tracciato molto tecnico : 4,5 km fatto da continue salite ripide e discese mozzafiato, nonché rettilinei velocissimi. Vince la gara mettendosi alle spalle atlete più titolate. “Sono molto contenta della mia squadra. Ognuno si è dato da fare a modo suo per superare le difficoltà del tracciato, le condizioni meteo. Il segreto dei nostri successi, è l’intesa che abbiamo con i nostri cani. Ogni binomio stà crescendo, allenamento dopo allenamento, gara dopo gara. Gareggiare a Bardonecchia è stata una tappa obbligatoria per prepararci al meglio per i Mondiali 2024. Non ci sono parole per descrivere il percorso : è talmente selettivo che valorizza non solo le capacità dell’uno o dell’altro componente del binomio, ma la complicità che c’è tra i due” dichiara la Presidentessa della San Marino Athletics Academy, Paola Carinato.

