Cannes Yaching Festival, il Registro Navale di San Marino fa il suo debutto in un contesto europeo e mondiale.

In occasione del Cannes Yaching Festival di Cannes il Registro Navale di San Marino fa il suo debutto in un contesto europeo e mondiale. La Repubblica di San Marino entra così nel mercato della registrazione navale e dell’amministrazione di bandiera. Con San Marino Ship Register infatti si aprono ufficialmente le porte agli armatori internazionali: l'obiettivo del progetto è quello di portare la bandiera di San Marino ad alti livelli nel mercato dello Yaching e delle navi commerciali. Nella serata di ieri il General Manager Gianluca Tucci assieme al Presidente Domenico Gianluca Miliziano hanno aperto la serata presentando al mondo gli attori che hanno reso il progetto possibile ed i vantaggi ai potenziali player internazionali. Il Dott. Loris Francini, delegato ai trasporti presso la Segreteria di Stato, nel suo intervento ha spiegato l'obiettivo principale: "Il percorso che vogliamo seguire è un percorso di trasparenza e rispetto delle normative internazionali cercando di creare meno burocrazia possibile, di essere snelli nelle attività di registrazione e nei servizi che dobbiamo garantire agli utenti." Il registro navale punta al mondo e, come spiega l'Ing. Marco Conti, direttore dell’autorità per l’aviazione civile e la navigazione marittima: "La combinazione del privato che mette energie e il pubblico che non fa burocrazie è vincente. Il nostro focus è sfruttare le altre manchevolezze avendo meno burocrazia e un occhio di riguardo per la clientela." L'Avv. Mirco Scarpinello dello studio Mondiglia di Genova sottolinea il vantaggio principale che porterà San Marino in una posizione di vantaggio rispetto agli Paesi: "La snellezza burocratica è stata la stella polare del progetto, anche a livello normativo." Questo progetto infatti mira a dare un servizio di valore non per fini meramente fiscali, ma opera su concetti di riduzione della burocrazia. Ospite della serata anche l’Ambasciatore presso IMO Gampaolo Bensaia: "L'importanza del settore marittimo negli stati sta aumentando notevolmente e anche l'importanza dell'IMO. Con la nascita del registro è fondamentale essere presenti in maniera continuativa e persistente." Lo scopo del registro sarà inoltre quello di dare protezione alla portualità italiana, a conferma di ciò il Presidente di Assonat Avv. Luciano Serra, Presidente di Assonat, dichiara: "L'associazione guarda con grande interesse il progetto perché è indirizzata a favore dei diportisti e non danneggia la nautica italiana ma ne protegge la portualità." In definitiva, riassumendo quanto detto da Marinella Andrenacci, Head of Registration: “Abbiamo ottenuto un prodotto competitivo e ottimo per i clienti."

